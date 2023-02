ALENA (49): Klimakterium ničí můj nový vztah. Přítel z něj pomalu couvá

Alena má nový vztah, bohužel i nové problémy. Začaly ji naplno trápit příznaky klimakteria, což jí v mnoha ohledech komplikuje partnerský život.

Jsem smolař, smolař a zase jen smolař! Pod rukama se mi rozpadá další vztah, na němž mi záleželo. Deset let po rozvodu si nejsem schopná udržet chlapa, jak často říkává moje máti.

Tentokrát už to vypadalo nadějně. S Vladimírem se známe půl roku, seznámili jsme se na jednom jógovém semináři. Byl jedním z lektorů. Přítel je sice o devět let starší než já, ale stále ve skvělé formě, navíc je opravdu fešák, sportovec a v mnoha směrech velmi aktivní muž.

Vláďa rád nejen sportuje, ale i cestuje, stále něco vymýšlí a plánuje. Já jsem spíš klidnějšího založení, ale příteli jsem se velmi rychle přizpůsobila, dokonce kvůli němu jím mnohem zdravěji a omezila jsem maso. Vláďa maso nejí, je docela dost duchovně zaměřený, zajímá ho budhismus, dokonce byl před lety i v Indii.

Musím říct, že mi na začátku vztahu jeho zájem hodně lichotil a zvedl sebevědomí. Točí se kolem něj přeci jen spousta žen a on si vybral mě…

Prvních pár týdnů nám vše klapalo báječně, trávili jsme spolu každou volnou chvilku a já zažívala nejlepší sex svého života. Dalo by se říct, že v předešlých vztazích jsem intimní chvíle vždy spíše nějak přetrpěla, ale s Vláďou to bylo úplně jiné.

Jenže co čert nechtěl, mé tělo mi do všeho „hodilo vidle“. Samozřejmě jsem už ve svých letech prožívala nějaké fyzické změny – nabrala jsem pár kilo, ale to mi naprosto nevadilo, protože jsem vždy byla hubená jako lunt. Navíc jsem nejvíce přibrala v prsou…

Padalo mi také o něco více vlasů, ale i to nebylo nijak dramatické, vlasy bych mohla rozdávat, mám je od přírody husté a kvalitní. K tomu jsem začala hůře spát a občas jsem se v noci lehce zpotila. V zásadě nešlo o nic dramatického.

Jenže pár týdnů potom, co jsem se dala dohromady s Vláďou, se jako naschvál přidaly další problémy, které mi začaly velmi komplikovat slibně nastartovaný vztah, především jeho intimní oblast.

Naštěstí jsem neměla nijak silná a dlouhá krvácení, jako některé mé známé, ale začaly mě trápit do té doby u mě nezvyklé zažívací problémy, a to bývá nejen nepříjemné ale také příšerně trapné.

Přidala se extrémní citlivost prsou a nečekané, ale bohužel časté, návaly horka a následného silného pocení. Pocení jsem vždy nesnášela – ulepené a páchnoucí oblečení byla má noční můra. Sama sobě jsem začala být nepříjemná, k tomu jsem byla často nevyspalá, což jednomu nepřidá. Jsou dny, kdy bych nejraději zalezla do nějaké nory, kde budu sama v tichu a klidu.

Pochopitelně jsem si nakoupila řadu různých přírodních preparátů v lékárně, ale nemám pocit, že by mi něco výrazněji pomáhalo. Můj lékař mi doporučil jediné – hormonální léčbu – , tu však zatím odmítám. Léčit nafouklé břicho a bolavá prsa hormony se mi příčí.

Bohužel všechny tyto problémy vedou k tomu, že jsem se začala vyhýbat sexu, společně stráveným nocím, a dokonce i prostému cvičení jógy ve společnosti druhých.

Vladimírovi jsem samozřejmě naznačila, že jsem ve věku, kdy se v ženském těle některé věci mění, ale je mi dost trapné být zcela konkrétní. Po pěti měsících vztahu zkrátka ještě nejsme tolik propojeni, abych k němu byla úplně otevřená jako dříve k manželovi po dvaceti letech vztahu.

Nevím, nakolik vše přítel chápe, ale v poslední měsíc mám velmi silný pocit, že ze vztahu začíná couvat. Méně si voláme, třikrát odvolal schůzku a jednou zrušil i společný víkend u něj doma. Pomalu začínám propadat panice.

Mám Vladimíra velmi ráda a nechci o něj přijít, a tak jsem začala docela vážně uvažovat o hormonální substituci, které jsem se chtěla tolik vyhnout. Můj lékař tvrdí, že se během ní vše zlepší, a nic jiného účinného v podstatě neexistuje, ale já stále váhám. Vždyť se časem vše upraví a zklidní samo, jen se bojím, abych do té doby o Vláďu nepřišla.