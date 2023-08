ALENA (56): Manžel žil dvojí život. S milenkami utratil všechny naše úspory

Byli jsme spolu pětadvacet let. Myslela jsem si, že Františka dokonale znám, že už mě nemůže ničím překvapit. No, víc jsem se splést nemohla! Vždycky jsme většinu věcí dělali společně, ve dvou nám prostě bylo líp. Měli jsme podobné zájmy, stejné přátele. Odloučili jsme se od sebe jen kvůli práci – František tu a tam jezdil na služební cesty. Vždycky jsem měla svého muže za pohodáře, který má zlaté srdce.



O tajnostech mezi námi taky nemohla být řeč. Nebo jsem si to aspoň myslela. Znala jsem jeho minulost, temné stránky. Věděla jsem, že v dávném mládí udělal velikou hloupost. Když mu bylo sedmnáct, chytil se špatné party. Tu a tam vykradli auto. Samozřejmě je nakonec chytili, ale protože byli mladiství, do vězení nešli. Věděla jsem to už před svatbou, tenkrát se kál a styděl se za to.

Něco, s čím bych nepočítala ani v nejhorším snu, se stalo rok po smrti mojí mámy. Tehdy jsme zdědili nějaké peníze a já chtěla, aby je František uložil na účet, na kterém spravoval naše rodinné finance – šlo tedy o spořicí konto, kam jsme odkládali každý měsíc dlouhá léta peníze.



V tu dobu se nám naskytla možnost koupit za výhodné peníze pozemek. Celý život jsem si přála žít v domku se zahradou a teď jsme byli našemu snu na dosah. Z úspor bychom koupili pozemek a za utržené peníze z prodeje bytu bychom postavili… Jenže k tomu nedošlo.

Když jsem Františkovi nadšeně líčila, že mám vyhlédnutý pozemek a že zajdeme do banky, abychom celý naspořený obnos vybrali, zbledl. A lámaně mi vysvětloval, že na účtu nic není… Dlouho nechtěl vyslovit, kam se peníze poděly. Nakonec zašeptal, že je všechny utratil s ženami, se kterými prožíval kratší či delší románky… Jedné koupil dokonce auto!

Na pár týdnů jsem odešla k dceři, abych ty informace vstřebala. Nakonec jsem to nezvládla, už bych mu nikdy nemohla věřit, a vlastně se mi kvůli tomu všemu hnusil. Nemohla bych s ním sdílet jednu domácnost, asi bych mu jednou něco udělala. Snažil se, prosil, ale já to dotáhla do konce. Žiji sama v malé garsonce a proklínám ho den co den. Nedokážu to, co udělal, zpracovat, odpustit mu už vůbec ne. Takhle jsem si druhou půlku života nepředstavovala.