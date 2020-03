Alena Šeredová z Itálie: V porodnici, kde mám rodit, došlo k nákaze koronavirem

Modelka a moderátorka Alena Šeredová (42) zůstala se svou rodinou v Itálii – se dvěma dospívajícími syny a partnerem Alessandrem Nassim, s nímž v květnu očekává třetího potomka. V rozhovoru pro Dáma.cz se svěřila, jak se vyrovnává s karanténou, odloučením od české rodiny i hrozbou porodu bez asistence otce dítěte.

V karanténě je Itálie již několik týdnů. Co vás nejvíc drží nad vodou?

Jožo Ráž a Voda, čo ma drží nad vodou. To mě hnedka napadlo. Mám tu písničku strašně ráda. Ale ne, teď vážně. Doma se snažíme udržovat pozitivní náladu. Zejména kvůli dětem. Jsou již velké, a tak to vnímají. Těch negativních zpráv je všude kolem nás spousta. A těšíme se na miminko, takže to, že jsme všichni spolu, že jsme zdraví a že nám přibude další člen rodiny, je dost povzbuzující.

Přemýšlela jste, jestli by nebylo lepší odejít do Čech, dokud to bylo možné, než se situace uklidní?

Teď už nad tím nemá smysl přemýšlet. Když to v Itálii začalo, tak jsme nikdo nevěděli, co nás čeká. Pak už zase nebyla vhodná doba jet domů. Bydlela bych u rodičů a nechtěla bych jim tam náhodou něco přivézt. A také si nedovedu představit, že bychom byli všichni spolu v domácí karanténě. Svou rodinu miluji, ale je to dlouhá doba.

Momentálně za svojí rodinou nemůžete cestovat. Jak to nesete?

No, ideální to není. Zrovna teď je období, kdy jsme plánovali, že měla rodina přijet. Budeme se stěhovat, tak mi chtěli naši pomoci, mám narozeniny, to jsme také chtěli oslavit. Bylo by hezké je tu mít, ale zatím to zvládám. Čeho se obávám, je, že se situace nezlepší do konce května, kdy mám termín porodu, a rodina nebude moc se na malou přijet podívat a být tu ty první dny se mnou. To by mě mrzelo, ale i to bychom zvládli.

V České republice před několika dny zakázali asistovaný porod, co si o tom myslíte?

Vzhledem k mému těhotenství si nejsem jistá, jestli dokážu být objektivní. Je to tak jedinečný okamžik, že je škoda o to přijít.

Máte takové nařízení v Itálii, a pokud ano, jak se s tím vyrovnáváte?

Ano, v Itálii stejné nařízení přišlo o trochu dříve. Na jednu stranu tomu rozumím, v porodnici, kde jsem také rodila a kde doufám budu opět rodit, se před několika dny stal případ, kdy se personál od rodičky nakazil koronavirem. A teď jsou všichni v karanténě. Není to jednoduché. Upřímně na to ani nechci moc myslet a doufám, že v květnu už to bude jiné.

Co byste poradila maminkám, které jsou v karanténě s dětmi?

To hodně záleží na věku dítěte. Já mám doma dva už docela velké kluky, sportovce. Není to s nimi jednoduché, jsou zvyklí na spoustu pohybu a teď nemohou dělat skoro nic. Přítel jim ale vymýšlí různé sportovní soutěže, které můžou dělat doma nebo na zahradě. Tím se hodně zabaví.

V Česku už teď studenti ví, že se maturitní písemky z češtiny ani cizího jazyka psát nebudou. Více ZDE

Jak se zabavujete vy, našla jste si třeba nový koníček?

Koníček bych tomu úplně neříkala, protože mě to moc nebaví, ale začala jsem více vařit. Mám doma tři chlapy, takže mi vaření zabere celý den. Mimo to pomáhám klukům s učením, tak si musím občas něco zopakovat, než jim to vysvětlím. Také jsem přečetla všechny knížky, které jsem měla připravené na letní prázdniny. Jediné, co mě zatím nechytlo, je mytí oken. Ale třeba na to taky přijde řada.

Jak moc celá tato situace ovlivňuje vaši práci?

Maximálně. Všechny mé zakázky se zrušily. Abych byla ale spravedlivá, někteří klienti mi pracovní nabídku zrušili i kvůli těhotenství. Nemůžu to všechno svést na koronavirus.

Co je pro vás na karanténě nejtěžší zvládnout?

Chybí mi pocit volnosti. Že se nemůžu jít projít, kdy chci a kam chci. To je pro mě nejtěžší. Jinak tím moc netrpím. S kamarádkami si voláme, takže místo v kavárně si dáme kafe přes face time. Chutná dobře a pokecáme si stejně.

A v čem myslíte, že vám karanténa prospívá?

Více celá rodina spíme. A to se mi teď hodí. Karanténa je sice náročná na psychiku, ale fyzicky jsme všichni odpočatí. Ještě pár týdnů a vyhladí se mi snad i vrásky.

Vidíte v celé situaci nějaký pozitivní přísun pro lidstvo?

Myslím, že to posílí rodinné vztahy. Mnoho lidí se žene za kariérou, na rodinu nemají čas. V takovéhle krizové situaci si uvědomíte, že rodina je to jediné stálé, na co se můžete opravdu spolehnout a co vás v té krizi podrží.

Všichni v České republice samozřejmě viděli videa Italů, jak zpívají a hrají z oken. Doopravdy to ale zvládají takhle vesele?

První den jsme také zpívali. Z našich sousedů nikdo. Myslím, že to ale pomalu opadá. I s ohledem na to, jak přibývají počty mrtvých. Nikdy si nemůžete být jistí, jestli se to netýká někoho z vaší ulice. Z respektu k pozůstalým je lepší si zazpívat doma za zavřeným oknem.

Jak si myslíte, že se s dlouhodobou karanténou budou vyrovnávat Češi v porovnání s Italy?

V Itálii se ty zákazy snaží mnoho lidí obejít. Takže proto je to všechno tak radikální. Češi to myslím zvládnou lépe. Více respektujeme pravidla.

Měla byste nějaký vzkaz pro Čechy, jak toto těžké období překonat?

Když to porovnám s Itálii, tak mám pocit, že se v Čechách opatření začala přijímat dříve. Proto také doufám, že ty následky nebudou takové a všechno se to dá zpět do pořádku.

Alena Šeredová

Modelka a moderátorka Alena Šeredová je dnes v Itálii slavnější než v rodné České republice. Bývalá česká vicemiss z roku 1998 byla vdaná za italského fotbalistu Gigiho Buffona, s nímž má dva syny, popularitu ale získala především díky účinkování v pořadech jako Torno Sabato, obdržela také několik televizních cen. Dnes žije v Turíně s dědicem automobilky Fiat Alessandrem Nassim, s nímž v červnu očekává třetího potomka.