ALICE (39): Táta odešel od rodiny, opustil mámu a našel si chlapa

Alice byla šťastná, že rodiče mají tak krásný vztah. Sen o rodině se jí rozpadl ve chvíli, kdy navštívila tátu v práci.

Rodiče se brali velmi mladí, bylo jim oběma sotva dvacet a já se narodila půl roku po svatbě. Máma s námi byla doma a táta se pustil do podnikání. Na své dětství vzpomínám s láskou, až kolem puberty mi došlo, že naši spolu netráví skoro žádný čas.

Taťka měl svou videopůjčovnu, kde byl často až do noci, mamka pracovala v kanceláři a odpoledne byla se mnou a s mladším bráchou. Prostě klasika. Tak to přece měl kdekdo. Když jsme jeli společně na dovolenou, tak oba vypadali spokojeně.

Pamatuji si jedinou hádku. Naši si mysleli, že spíme, a já slyšela, jak na sebe křičí kvůli pornokazetám. Zacpala jsem si uši, tohle jsem fakt slyšet nechtěla, ještě bych se mohla dozvědět něco intimního.

Jenže jsem tomu neunikla. Před lety se táta přestěhoval z ložnice do obýváku, prý kvůli chrápání. Je fakt, že chrápal děsivě a mamka měla lehké spaní, takže to bylo pochopitelné. Jenže táta chodil z půjčovny domů čím dál později a já se jednou rozhodla ho zkontrolovat.

Normálně bych to neudělala, měla jsem dost starostí se svojí rodinou, ale když jsem viděla, jak se maminka trápí, nedalo mi to. Napadlo mě, že má možná milenku, že to ale může být ještě horší, to jsem netušila.

V půjčovně bylo zavřeno, ale já měla klíče. Otec seděl zády ke dveřím u počítače, masturboval – a díval se na porno. To bych přežila, ale šokovalo mě, že sleduje sex dvou chlapů. Zalapala jsem po dechu a potichu odešla z půjčovny, aby mě neviděl. Trápilo mě to, ale mámě jsem nic neřekla.

Od té doby se ale všechno změnilo. Začala jsem na něj být alergická, odsekávala jsem mu a neustále sledovala, jestli se nedívá víc na chlapy, a hledala důkazy, že je homosexuál. Nechtěla jsem tátu ani vidět a říkala jsem si, že máma to snad zvládne. Věřila jsem, že si to nějak sedne.

Jenže jsem takhle jednou přijela na návštěvu a plačící máma mi řekla, že táta odešel. Prý nás má rád, ale už to dál nedokáže tajit. Nastěhoval se k příteli. Nechal jí jen vzkaz na rozloučenou.

Ze šoku jsme se vzpamatovávali s bráchou dost dlouho a mamce se to nepovedlo dodnes. Pořád brečela, rozjely se jí deprese a skončila dokonce na měsíc na psychiatrii. Bere prášky, ale šťastná ještě pořád není.

S tátou odmítá komunikovat. Já s ním mluvila jen jednou, ale byla jsem zoufalá, křičela jsem na něj a už to s ním řešit nechci. Vlastně ho nechci ani vidět. Zradil mámu i nás. Ji navíc zlomil. Zhubla třicet kilo, vypadaly jí vlasy, ani nepamatuju, kdy jsem ji viděla smát se. Nemám nic proti gayům, ale táta nám dvacet let lhal. To se opravdu těžko odpouští.