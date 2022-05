Alice je žena v nejlepším věku, bez rodiny, se skvělou kariérou a luxusním životem. Užívá si všech životních výzev a zkoušek. Začala cítit, že po ní touží čerstvě zletilý syn její kamarádky. Jde s ním na večeři a je vzrušená, že ho provede světem erotiky. Sex s panicem bere jako velkou výzvu.

Mám za sebou pracovní cestu v Japonsku a v letadle domů pořád přemýšlím, jestli dělám správnou věc. Jsem domluvená na večeři se synem mojí kamarádky. Adam oslavil před několika týdny osmnácté narozeniny.

Vždy, když jdu k jeho mámě na návštěvu, tak se vidíme, ještě nikdy si to nenechal ujít. Jeho přítomnost mi nevadí, znám ho přece už od miminka. Když mě pozval na večeři jako oslavu jeho narozenin, byla jsem ale v rozpacích.

Už dlouho na sebe s Adamem máme telefonní čísla a jsme přátelé na Facebooku. Cítím, že Adamovi nejsem lhostejná, a častokrát mi dal najevo, že se mu líbím jako žena. Přes zprávy jsme spolu několikrát řešili jeho vztahy. Vždy mi psal, že umím dobře poradit a jsem pro něj ta správná vrba. Přišlo mi to normální, protože jsem se cítila jako jeho teta.

Když ale začal s tím, že se mu jeho vrstevnice přestávají líbit, nedá se s nimi mluvit a zdají se mu trapné, měla jsem zpozornět. Adam začal narážet na to, že má slabost pro zralé ženy. Pro ženy, jako jsem já.

Navedl řeč na sex a jeho panictví, které si zatím schovává pro tu pravou. Pořád jsme se točili kolem toho, že se chce poprvé milovat se zralou ženou, která ho vše naučí a provede ho světem erotiky.

Jakmile mě pozval na večeři, pochopila jsem, co se bude dít. Konečně má osmnáct a cítí se jako muž. Je to ta pravá chvíle přijít o panictví a já mu k tomu mám pomoct. V zásadě proti tomu nic nemám. Dokonce mě ta představa vzrušuje.

Sex s panicem, který není ničím zkažený. Bude dělat to, co po něm budu chtít a co ho naučím. Někdo by se možná sexu s panicem zalekl, ale já to beru jako pořádný odvaz. A možná i výzvu. Navíc mi velmi lichotí, že se líbím takovému mladíkovi a že po mně tajně touží.

Předpokládám a také bych chtěla, aby případný sex zůstal jenom mezi mnou a Adamem. Jeho matka se o tom nesmí dozvědět. Jak ji znám, vzala by si to příliš osobně a zřejmě bychom se rozešly ve zlém. Možná by ji na tom všem pohoršovalo také to, že je Adam ještě panic a já jsem ta první žena v jeho životě.

Jsem připravená na všechny varianty. Můžeme si s Adamem na večeři jenom povídat a pak se jako přátelé rozejít, nebo můžeme skončit v mojí posteli. Počítám se vším. Pokud dojde na sex, beru to jako velkou výzvu a cítím v tom velkou odpovědnost.

O panictví může Adam přijít jenom jednou, a proto si dám velmi záležet. Myslím, že první sex by měl být něžný a romantický bez ohledu na to, jestli je to muž, nebo žena. V lednici budu mít šampaňské a jahody a nakoupila jsem nejrůznější vonné olejíčky do koupele.

S Adamem rozhodně nechci budovat žádný vážný vztah. Chci ho jen provést světem erotiky a zbavit ho panictví. Přesně tak si to musíme předem vyjasnit. Nechci, aby se na mě upnul a chtěl se mnou plánovat budoucnost.

Jedná se jen o sex, a nic víc. A já se na to vnitřně moc těším. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela a nevyhledávala jsem panice, ale když se mi sám nabízí, tak nemůžu odolat. Snad dělám dobře, nezklamu ho a zůstane to jenom mezi námi.