Alici ve vztahu s Pepou nic nechybělo. Jejich manželství bylo klidné, spokojené, šťastné a plné něhy. Vše se změnilo po jedné malicherné hádce. Pepa byl svědkem nepovedeného telefonu Alice s její kamarádkou a od té doby je uražený a odtažitý. Z jejich vztahu se vytratila něha a Alice je ve slepé uličce.

Mám ideálního muže

Něha, porozumění, náklonnost, vnímavost a přátelství pro mě byly vždy jedny ze základních hodnot manželství. Nikdy jsem příliš neřešila otázku sexu. Milování je pro mě příjemná a hezká chvilka vzájemného sblížení, ale není to pro mě ve vztahu to nejdůležitější. Teď sedím zamyšlená na zahradě a jsem plná výčitek. Zkazila jsem ve svém manželství právě to, po čem jsem vždy toužila a měla jsem to.

Můj milovaný manžel Pepa je muž, o kterém jsem snila už od puberty. Je hodný, citlivý, přátelský, vnímavý a pozorný. Život s ním byl pro mě jako z pohádky. Ve vztahu a následně v manželství mi s ním nikdy nic nechybělo. Cítila jsem se být milovaná a opečovávaná.

Harmonický vztah

Než jsme se ráno rozešli do práce, vyměnili jsme si polibek na rozloučenou. Totéž bylo na uvítanou, dobrou noc a dobré ráno. Samozřejmostí bylo držet se za ruku vždy, když jsme někam šli. Pepa nikdy neměl problém s tím, aby mě jen tak pohladil po vlasech nebo tváři a usmál se na mě. Občas mě plácnul po zadku a pochválil mi jej. Moje představy o něžném vztahu byly stoprocentně naplněny.

Nic se na tom nezměnilo ani ve chvíli, kdy přišly děti. Řekla bych, že naše vzájemná něha se ještě znásobila. A já jsem za to byla moc šťastná. Chtěla jsem, aby naše děti vyrůstaly v láskyplném a něžném prostředí. Doufala jsem, že si to stejně tak odnesou i do svého života.

Hádka kvůli oslavě

Něha ve vztahu mi vždy do života vnášela určitou míru harmonie a klidu. Já jsem svoji něhu věnovala jak dceři, tak synovi. Pepa spíše jenom dceři a ze syna chtěl mít pořádného fotbalistu. Nic jsem mu nezazlívala, přišlo mi to tak v pořádku.

Nemyslete si. Někdy byly dny a možná i týdny, kdy se u nás na nějakou něžnost moc nehrálo. Byly to chvíle, kdy jsme se kvůli něčemu pohádali nebo jsme měli jiný problém, stejně jako je to ve všech jiných vztazích. A za ten poslední a největší konflikt v našem vztahu můžu já.

Pohádali jsme se kvůli úplné hlouposti. Řešili jsme organizaci synovy narozeninové oslavy. Já jsem ji chtěla mít v dětském centru a vše zaplatit. Pepa ji chtěl mít ve fotbalovém klubu a vše řešit svépomocí. Názorově jsme se totálně neshodli a ošklivě jsme se kvůli tomu pohádali.

Navíc u toho byl náš syn, kterému jsme tím naším výstupem úplně celou oslavu zkazili. Vynadal nám a tím nás proti sobě ještě více popudil. Řekli jsme si hodně škaredých vět. Možná vše, co jsme měli na srdci. Celá naštvaná jsem pak odešla na zahradu uklidnit se.

Napadlo mě zavolat mojí nejlepší kamarádce a se vším se jí svěřit. Potřebovala jsem si ulevit. Nevolila jsem zrovna ten nejvkusnější slovník, na Pepu jsem hodně nadávala a kamarádce říkala opravdu vše, kde cítím problém. Od postele až po Pepův fotbal konče. Co jsem však netušila, bylo to, že Pepa stál kousek ode mě a vše slyšel. Přišel původně se za mnou udobřit a omluvit se mi. Jenže po tom, co slyšel, se na mě dost škaredě podíval a odešel.

Ponížila jsem ho

Nebylo mu co vysvětlovat, prostě se to stalo a já jsem řekla, co jsem řekla. Omluvila jsem se mu. On se ale cítí ponížený a zrazený. A já ho chápu, protože bych to cítila stejně. Asi po třech dnech jsme se začali normálně bavit. Fungujeme jako dřív, ale já pořád cítím, že vnitřně se Pepa ještě hodně zlobí. Z našeho vztahu vymizely právě ty něžné chvilky, které jsem tak milovala.

Už jsou to tři měsíce, co je něha z našeho vztahu pryč, a já nevím, jak to napravit. Když se o tom s Pepou chci bavit, předhodí mi vždy nějakou větu, kterou jsem řekla kamarádce do telefonu. Dokonce mi jednou řekl, že si jeho pozornost už nezasloužím. A tím naše debata skončila. Něha ve vztahu pro mě byla moc důležitá a teď mi moc chybí. Bohužel ale už nevím, co udělat, aby se vrátilo vše do starých kolejí.