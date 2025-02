Významné ženy našich dějin: Alice Masaryková měla těžký osud. Zažila vězení i pronásledování

Někdy osud člověku namíchá karty tak, jak by nečekal. Sama Alice měla v životě plány, které nakonec neuskutečnila, a věnovala svůj životní čas potřebným lidem a vzdělávání druhých nejen u nás, ale i za mořem.

Alice se narodila do multikulturní rodiny

V září roku 1879 se manželům Masarykovým narodila první dcera, kterou pojmenovali Alice, i když jí říkali Eliška. Rodina žila v té době ve Vídni, kde otec přednášel na univerzitě, takže se Alice jako dítě domlouvala doma i německy. Po dvou letech se narodil její bratr Herbert a krátce na to, když jí byly tři roky, dostal otec místo na pražské univerzitě a rodina se přesunula do Prahy. Postupně pak přibyli ještě sourozenci Jan a Olga.

Poznejte významné ženy českých dějin V našem seriálu vás zveme k seznámení s významnými ženami našich dějin. Některé se zasloužily o pokrok už ve středověku, třebaže v době, kdy žily neměly moc možností se prosadit. Několik století nemohly ženy ukázat svoje schopnosti a nadání, a přesto některé vystoupily z řady i v té době a posunuly běh světa kupředu. Každá z těchto žen má zásluhy na tom, že dnešní svět je ženám otevřený a respektuje jejich cit i rozum.

Profesor Masaryk měl hodně přátel a známých i v kruzích uměleckých a v rodině bývaly časté návštěvy pravidlem. Alice tak od mala získávala kulturní přehled. Rodiče měli na svou dobu pokrokové názory, dbali na to, aby děti uměly jazyky (Alice mluvila německy a anglicky, na přání otce se učila i ruštinu jako další slovanský jazyk), a všechny chodily cvičit do Sokola, Alice hrála výborně i na klavír.

Vzdělaná, ale zakřiknutá

Po základní škole nastoupila Alice ve 13 letech na střední školu zřízenou Minervou, maturovala potom na chlapeckém Akademickém gymnáziu. Minerva byla první školou, kde se mohly dívky vzdělávat, do té doby měly možnosti omezené. Alice se učila výborně, ale trápila se kvůli své krátkozrakosti a brýlím, které nosila. Cítila se dobře jen doma, i když před návštěvami (chodíval Vojta Náprstek, malíři Aleš a Hynais) brýle sundávala.

Připadala si nehezká oproti spolužačkám, a stranila se jich. Brýle schovávala, ale zase bez nich měla problémy s učením.

Nastoupila na lékařskou fakultu, odmala bylo totiž jejím snem stát se lékařkou. Po roce kvůli svým pocitům méněcennosti z nošení brýlí fakultu ukončila a přešla na fakultu filozofickou. Jak později přiznala, studium ji nenaplňovalo, i když po studiu filozofie, historie a sociologie ukončila studia jako čtvrtá doktorka v historii UK. Dál studovala postgraduálně v Berlíně, Lipsku a nakonec ve Spojených státech v Chicagu.

Aktivistka a sociální pracovnice

Alice měla hodně vyvinuté sociální cítění, pomáhala potřebným, starala se o lidi, kteří měli problém s alkoholem a pomáhala v sociálních zařízeních ve Státech (založila Centrum sociálních služeb a péče o migranty, čímž získala přízvisko Lady Bohemia). Vrátila se do Čech kvůli zdravotním problémům matky a učila na lyceu v Českém Brodě, později v Holešovicích. Těsně před začátkem I. světové války odjel otec s nejmladší dcerou do ciziny, údajně na zdravotní pobyt, ve skutečnosti už tehdy domlouval vznik samostatného Československa. Alice působila kolem roku 1915 ve Vídni, kde byla kvůli otcovým aktivitám zatčena a obviněna z velezrady, osm měsíců strávila ve vězení pod hrozbou nejvyššího trestu. Propuštěna byla až na nátlak veřejnosti a hlavně velvyslance Spojených států.

Konec války ji postavil před nový úkol

V roce 1918 se Alice stala poslankyní Revolučního národního shromáždění, jenže v politice se dobře necítila a na funkci rezignovala. Založila ošetřovatelskou školu, z níž vycházely diplomované zdravotní sestry. O rok později vznikla na její popud Vyšší sociální škola, kde frekventanti absolvovali jednoleté studium pro sociální pracovnice a pracovníky v terénu.

Matka trpěla maniodepresivními záchvaty, z nichž se částečně zotavila, když se za války léčila v sanatoriu pro duševně choré.

Jedna událost následovala překotně za druhou: bratr Herbert zemřel na tyfus a otec se stal prvním prezidentem samostatného státu. Pro jeho manželku z toho vyplývaly povinnosti první dámy, které kvůli opět se zhoršující nemoci přestala postupně vykonávat. Alice ještě v roce 1921 založila českou odnož britského hnutí mládeže YMCA (pro chlapce) a YWKA pro dívky. Postupně ale musela přebírat povinnosti první dámy za nemocnou matku.

Zrození první dámy

Alice postupně přebírala povinnosti související s otcovým úřadem: Provázela ho na cestách, na Hradě a v Lánech s architektem Josipem Plečnikem pracovala na úpravách staveb i zahrad. Starala se o domácnost i personál Hradu a v Lánech, na nějaký soukromý život ji nezbýval čas. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 odjela zpět do Států a vrátila se po konci války.

Nový režim všechno zlikvidoval

Když se po válce Alice vrátila domů, klidu bylo jen na krátko. V té době už byl prezidentem Eduard Beneš, který nakonec v roce 1948 uzavřel dohodu s komunisty, a doba se doslova převrátila. Alici zasáhla nevysvětlená smrt bratra Jana, nový režim zabavil rodině veškerý majetek včetně domu v Lánech, který patřil Červenému kříži. A tak Alice znovu cestovala do Ameriky v roce 1950. Znovu se zapojila do veřejného života v krajanských spolcích a ve Svobodné Evropě. Bohužel se u ní projevila dědičná choroba, trpěla maniodepresemi a nějaký čas se ve Státech léčila v sanatoriích.

Zemřela ve věku 87 let ve Spojených státech, do vlasti se vrátila až v roce 1994, kdy byla její urna uložena do rodinného hrobu v Lánech.