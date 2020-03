Klouby jako golfové míčky, červené a bolí. Pak bolest ustoupí, aby se za několik týdnů či měsíc vrátila v plné síle znovu a udeřila třeba na jiném kloubu. To je dna – zánětlivé metabolické onemocnění postihující právě klouby. Je to vlastně forma artritidy. Jak s ní bojovat a jakou držet dietu?

Dna se sice řadí mezi genetická onemocnění, za její propuknutí ale velmi často může nezdravý životní styl a špatná strava. Lidé obézní, kteří se často krmí masem a k tomu popíjejí pivo, často přichází do ordinací lékařů právě s tímto onemocněním. I proto se jí říká nemoc králů, ti také nejčastěji konzumovali maso a zapíjeli to ve velkém alkoholem.



Dna postihuje jedno až dvě procenta populace a její výskyt stoupá společně s tím, jak se zvyšuje podíl obézních jedinců a konzumace alkoholických nápojů a vysoce zpracovaných potravin.

Viníkem je kyselina močová

Dna vzniká, když se v těle hromadí kyselina močová. Ta je tam do jisté míry přirozená, protože jde o odpadní produkt purinů, látek, jež se běžně vyskytují ve stravě, kterou konzumujeme. Organismus je schopen je odbourat, takže žádnou škodu nezpůsobí. Pokud jich je však příliš, hladina kyseliny močové v těle roste a její krystalky se postupně začínají usazovat v kloubech.

Nemoc ze začátku nebolí

Nemoci si nemusíte z počátku všimnout, protože na začátku nebolí a klouby neotékají. Odhalí ji až lékař při preventivní prohlídce, který zjistí vysokou hladinu kyseliny močové v krvi a moči. Pokud ale na preventivní prohlídky nechodíte, jednoho rána vás překvapí nepříjemná bolest, pravděpodobně palce na rukou či nohou, kotníku či kolena. Nejčastěji se nemoc poprvé objeví na palci na noze. Krystaly kyseliny močové mají totiž tendenci usazovat se zpočátku spíše v dolní části těla. Kloub bude oteklý, červený a citlivý na dotek. Bolest obvykle spustí nadměrná konzumace jídla a alkoholu, únava, stres nebo chirurgický zákrok.

Dieta při dně

Léky dokáží ulevit při akutní atace, stejně jako pomáhají při chronické dně, ale základem léčby by pro každého pacienta měla být úprava stravy. Je třeba držet poměrně přísnou dietu a vyvarovat se alkoholických nápojů.



Protože problémem je kyselina močová, je třeba vyhnout se potravinám, které mají vysoký obsah purinů. Jde především o maso – ať už z mladých zvířat nebo zvěřiny, grilované či smažené, uzeniny, vývary či vnitřnosti… Vadí i tučné sýry, čokoláda, kakao. Vše byste měli přísně omezit. Kromě alkoholu je třeba vyhýbat se nápojům s kofeinem a z výše uvedených důvodů nepít sladké limonády a další slazené nápoje.

Kromě toho je třeba zapomenout i na poměrně zdravé věci, jako jsou luštěniny, celozrnné výrobky nebo sójovou omáčku. I zelenina, která je při jiných nemocech doporučovaná, může v tomto případě spíše uškodit. Nemocný by se měl vyhýbat špenátu, kapustě, houbám, rebarboře, česneku, křenu a chřestu. „Jsou ale i studie, které zpochybňují, že by běžná konzumace zeleniny skutečně významně zvyšovala riziko vzniku dny,“ uvádí na svých stránkách specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.



Slimáková ovšem varuje i před fruktózou. Jde o levné sladidlo, které je obsaženo v mnoha upravovaných potravinách, přičemž v některých by ho člověk ani nehledal. Toto sladidlo je zrádné, protože v těle brání odbourávání kyseliny močové a kromě toho také samo o sobě částečně vede k tvorbě kyseliny močové. Hladina kyseliny močové se tak zvyšuje rychleji než při konzumaci potravin bohatých na puriny.

„Kromě toho, že fruktóza zvyšuje produkci kyseliny močové, se podílí na tvorbě triglyceridů a jejich ukládání do jater, což vede k nealkoholové steatóze jater a zvyšuje riziko vzniku inzulínové rezistence. V konečném důsledku opět dojde k nadprodukci kyseliny močové,“ vysvětluje Margit Slimáková.

Pijte minerálku

Kyselina močová lze z organismu částečně vyčistit, vypláchnout. Když tedy budete hodně pít, tělu určitě pomůžete. Nejlepší pak jsou alkalické minerálky, které mají blahodárné účinky na trávicí trakt, léčí, čistí tělo od toxinů a nečistot. Kromě toho mají schopnost neutralizovat a vylučovat přebytečnou kyselinu močovou z těla a napomáhají alkalizaci moči a udržují špatně rozpustnou kyselinu močovou v roztoku, takže brání tvorbě krystalů.

Zacvičte si

Když klouby bolí, to poslední, na co nemocný myslí, je pohyb. Ale to je chyba. Pohyb prospívá, a to i při dně. Pravidelný sport napomáhá předcházet atakům nemoci, navíc udržuje klouby ohebné a tím brání jejich zatuhnutí a předchází bolestem. Až tedy akutní ataka pomine, zvolte nenáročný sport, který bude ve vašem současném stavu přínosem a nebude zatěžovat klouby. Nebojte se poradit se s odborníky.

Správné jídlo uleví

Podle různých vědeckých studií při dně pomáhá vitamin C, mléčné produkty a ovoce – například banány, třešně, hrušky, pomeranče a bobulovité ovoce.