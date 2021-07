Alžběta prožívá s manželem Petrem spokojený život. Jediné, co jí chybí ke štěstí, je sex. Ne že by s manželem spolu vůbec nespali, ale je to tak zřídka, že jí to nestačí. Začala přemýšlet o tom, že si pořídí milence. Jenže jak na to? Jak se to dělá?

Sex z našeho vztahu vyprchal

Když jsem se vdávala a poslouchala proslov oddávajícího, musela jsem se vším souhlasit. Děti jsme já i Petr chtěli, manželství jsme plánovali na celý život, vždy jsme byli sobě navzájem oporou, přítelem a vynikajícím partnerem. O čem už se ale nikde ve svatební řeči nemluvilo, byl intimní život.

Zrovna ten je pro mě také hodně důležitý. S Petrem nám to vždycky v posteli klapalo a neměli jsme žádný problém. Už když si mě Petr bral, tak věděl, že mám sex ráda a bez něj pro mě nemá manželství smysl a zůstává nenaplněné. Jsem už prostě taková a takovou si mě Petr také bral.

Zničí nevěra vztah? Podívejte se na video:

Nikdy mi nestačilo milovat se s Petrem jednou týdně, potřebovala jsem to třeba třikrát, čtyřikrát za týden. Jsou to pro mě příjemné chvíle plné touhy a oddanosti tomu druhému. Zapomínám na problémy všedních dnů, uvolním se a užívám si tu tělesnou blízkost. Vždy mě tyto intimní chvilky nakopnou, dodají mi energii a sebedůvěru.

Jak už to ale někdy bývá, tak s přibývajícím věkem může sexuální apetit ochabnout. Bohužel se to nevyhnulo ani nám. Petr mě postupně začal odmítat, nechtěl se mnou spát a četnost našich radovánek se snížila. U mě zůstalo vše při starém, ale s Petrem se nedalo nijak hnout.

Manuál pro milenky

Přestala jsem na něj tedy naléhat a napadlo mě, že budu řešit situaci jinak. V žádném případě jsem nechtěla zničit nebo nějak narušit můj vztah s Petrem. Jediné východisko jsem tedy viděla v milenci. No jo, ale jak si takového milence najít a jak na něj? Jak bych se měla jako milenka chovat? Je snad pro milenky nějaký manuál? A jak dlouho může takový milenecký vztah vydržet, aniž by naboural ten manželský? Stálo přede mnou mnoho otázek a já jsem nevěděla, jak si na ně odpovědět.

Vzpomněla jsem si na jednoho bývalého kamaráda z mojí první práce. Vždy jsme měli podobný humor, názory a dle mého i stejný pohled na sexuální život. Marek mě odjakživa přitahoval, ale nikdy jsme spolu nic neměli. Říkala jsem si, že on je ten muž, který by mohl být mým milencem. Stále jsem ale nevěděla, jak na to.

Zkusila jsem mu napsat, jestli by nezašel na kafe. Souhlasil a my jsme spolu strávili pěkné odpoledne. Domluvili jsme se na další schůzce – tentokrát to byla večeře. Já jsem cítila, že to je ta příležitost, jak na mého nového milence zaútočit jako žena. Petrovi jsem přiznala dámskou jízdu.

Když jsem se ale doma chystala, předem jsem věděla, jak to musí skončit. Vzala jsem si přiléhavé černé šaty s větším výstřihem, červené spodní prádlo, podvazkové silonky a černé lodičky na vysokém podpatku.

Večer se vyvíjel dobře. Měla jsem naučených několik gest a frází z internetu, jak zaútočit a získat milence. Po třech hodinách velmi jiskrného flirtování jsme spolu skončili v posteli. Oba nás to moc bavilo a líbilo se nám to. Narovinu jsem Markovi řekla, o co mi jde, a dohodli jsme se na tajném mileneckém vztahu.

Nyní se pravidelně vídáme dvakrát týdně a mému sexuálnímu životu nechybí nic. Marek je můj milenec a nic víc. Jsme spolu jen kvůli tomu tělesnu. Láska, přátelství, oddanost a sex jednou týdně patří mému manželovi. Petr o ničem neví a ani vědět nemůže.

Jak se chovat jako milenka

Když se někdy s přáteli nebo i s Petrem bavíme o mileneckém vztahu, jsem zásadně proti. Stejně jako všichni ostatní. V hloubi duše ale cítím, že je to stejné jako podvádět dietní plán s čokoládou. Je to jenom závislost, která se musí ukojit. Nikdy bych si nemyslela, že budu mít milence. Už to tak ale dopadlo a já myslím, že je to lepší, než se rozvádět.

Nevím, jak dlouho mi tento milenecký vztah vydrží, ale vím, jaká je úloha milenky. City do toho nepleteme a nic po sobě nechceme. Když jsem s Markem, myslím jenom na to, jak ho uspokojit, jak si ho udržet a jak často se můžeme takto milovat.