Od té doby, co je Alžbětin manžel v důchodu, hromadí doma nepotřebné věci. Alžběta už je ze situace zoufalá a přemýšlí, jestli by její muž neměl navštívit odborníka. On o tom nechce ani slyšet a tvrdí, že žádný psychický problém nemá.

S manželem Michalem jsme svoji přes pětatřicet let. Za tu dobu jsme spolu překonali větší i menší krize, ale se současnou situací si vážně nevím rady.

Michal je o sedm let starší, a proto už je pár let v důchodu. Práce byla celý jeho život a myslel si, že bude pracovat i po dosáhnutí důchodového věku.

Dokonce to tak měl domluvené ve firmě, kde dělal obchodního zástupce desítky let. Ale jakmile nastal čas jeho odchodu do důchodu, firma mu oznámila, že už s ním nepočítají.

Manžel nezvládá důchod

Tahle nepříjemnost Michala dost zasáhla, bral to jako křivdu. Na druhou stranu měl na důchod nárok, a proto jsem neviděla žádný problém v tom, že prostě zůstane doma a konečně si užije trochu odpočinku.

První týdny po jeho odchodu do důchodu s ním nebylo k vydržení. Michal neměl do čeho píchnout, ostatně v práci trávil veškerý svůj čas a koníčků nikdy moc neměl. Navíc já ještě chodím do zaměstnání, a tak se doma opravdu nudil.

Hromadění věcí

Po čase si nový koníček našel, ale vůbec z něj nejsem nadšená. Manžel hromadí věci –⁠ téměř každý den přinese domů nějakou veteš. Tu najde u popelnic křeslo, které se výborně hodí do našeho obýváku, v parku hledá lahve, které se přece dají zpeněžit, a tak bych mohla pokračovat.

Zároveň odmítá cokoliv vyhodit a hromadí věci doma, protože je škoda se jich zbavit, ještě by se prý mohly hodit. Už máme plnou půdu a ve sklepě se dá sotva projít.

Nejvíc mě rozčiluje, že je schopen přinést nábytek ze skládky a postavit ho přímo doprostřed obývacího pokoje. Mně to přijde nehygienické, ale Michal si nedá říct.

Hromadění krámů – kompulzivní porucha?

Momentálně se každý den strachuji, co zase najdu doma nového, až přijdu z práce. Podle mě přesahuje Michalovo hromadění věcí únosnou mez. Neustále se kvůli tomu hádáme a navrhla jsem mu i odbornou pomoc.

Michal nechce ani slyšet o tom, že by měl navštívit psychologa. Prý není žádný blázen. Já si ale myslím, že už se jedná o nějakou formu poruchy. Nepřijde mi normální, aby manžel hromadil tolik věcí.

Teď jsem přišla na to, že si prohlíží také různé bazarové stránky on-line. Zatím jsem se ho na to nezeptala, ale doufám, že nepořizuje krámy ještě na internetu. Uvažovala jsem o tom, že začnu věci nenápadně vyhazovat, na druhou stranu mám strach, že by možná o to rychleji přinášel nové.