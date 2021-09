Za normálních okolností by se v konečníku neměly nacházet žádné zbytky stolice. Pokud však nechcete být nervózní, že by se nějaké nečistoty mohly objevit, můžete si před análním sexem udělat výplach neboli klystýr. Jestliže k tomu doma nemáte prostředky, postačí, když se před sexem do konečníku vyprázdníte a konečník řádně umyjete.

Komunikace

Aby vše probíhalo co možná nejpříjemněji a k oboustrannému uspokojení, je třeba během análního styku komunikovat. Jestliže máte z něčeho obavy, svěřte se partnerovi a trvejte na tom, že musí být co nejopatrnější. Dávejte mu také jasně najevo, co je vám nepříjemné a co vás těší. Jestliže ho budete chtít zastavit, měl by to respektovat.

V prvním videu prezentovala svůj názor na anální sex pornoherečka Tarra White, mrkněte zde na názor Lady Dee, jak se připravit na anální sex. Podívejte se na video: