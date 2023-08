ANDREA (35): Opustila jsem ho kvůli milenkám. Teď jsem mu dala druhou šanci kvůli dětem

Náš rozvod byl celkem divočina. Tenkrát jsme měli malé děti školkového věku. Ale já už nemohla dál. Můj muž byl hodně nevybouřený, nic ho před milostnými dobrodružstvími nezastavilo. Ani to, že jsem byla na mateřské, čerstvě po porodu nebo jsem bojovala s docela vážnými zdravotními obtížemi. A právě to, že mě dokázal zrazovat v tak citlivých chvílích, jsem nevydýchala a jednoho dne jsem řekla dost.



Nebavilo mě čekat, jestli se Honza uráčí přijít domů, nebo mi na poslední chvíli pošle SMS, že musí odjet pracovně tam a tam, že se několik dní domů nevrátí. Tahle nejistota mě ubíjela. Navíc jedna z jeho milenek byla tak drzá, že mi i zavolala. Prý mám svého muže nechat jít, protože se mnou není šťastný. To už na mě bylo moc.

Rozvod se táhl, přece jen v tom byly děti, navíc ani majetek nebyl zrovna malý. Muž mě nechal bydlet v našem rodinném domku a odešel do bytu, který byl vzdálený asi kilometr. Najednou chtěl být našim dětem nablízku. První dny jsem vnímala hlavně úlevu, vůbec se nedostavily obavy nebo pocit, že jsem dětem vzala rodinu. Muž si je tu a tam bral, rodiče mi hodně pomáhali novou situaci zvládnout. Šlo nám to docela lehce. Pomalu jsem vytěsňovala, čím se Honza provinil, a oceňovala jeho snahu být lepším tátou.



Nehodlala jsem si nikoho hledat, měla jsem starostí doslova nad hlavu a jen poletovala mezi prací, domácností a dětmi. Postupně mi docházelo, že Honzovi vnitřně odpouštím a že je v mém srdci pro něj pořád místo. Ale nechtěla jsem si to naplno přiznat, natož v tomhle ohledu něco zkusit a snažit se mu přiblížit. Pořád mi běželo hlavou, že on se přece nezmění, že ženy pro něj budou pořád hodně znamenat.

Jenže pak jsem si zlomila nohu – a to dost špatně, takže jsem skončila na měsíc v nemocnici. Honza naběhl a převzal všechny moje povinnosti. Najednou naplno dýchal pro děti. Mě ještě jezdil uklidňovat do nemocnice, že všechno zvládneme, ať řeším hlavně sebe. Měla jsem dost času o všem přemýšlet.

Nechtěla jsem se unáhlit, ale prostě jsem si nakonec řekla, že za zkoušku nic nedám. Takže se sžíváme. Oba se snažíme. Všechno jsme probrali, nastavili si pravidla. Jak dlouho nám to vydrží, je samozřejmě ve hvězdách. Velká očekávání nemám, ale co bychom pro svoje potomky neudělali.