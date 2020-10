ANDREA (42): Na vymodlené dítě nestačím, jsem stará a vyčerpaná

Když začaly Andree tikat biologické hodiny, rozhodla se pořídit si dítě za každou cenu. Teď je ale zoufalá. Je unavená, bez peněz a temperamentní holčičku nezvládá.

Žiju sama s dcerou, už roky. Můj první manžel byl podnikatel, a čím víc peněz měl, tím se choval hůř. Vadilo mu, že pracuji, že nejsem doma, že mám vlastní názor.

Když jsem se rozhodla zajít si ke gynekologovi pro antikoncepci, věděla jsem, že je s naším manželstvím konec. S chlapem, s nímž nechci mít dítě, dlouhodobě žít nemůžu.

Nakonec se to vyřešilo samo, tedy lépe řečeno, vyřešila to jeho prdelatá asistentka. Měla o dvacet kilo víc než já, ale neodporovala, poslouchala, dělala, co chtěl, protože on byl pro ni bůh a hlavně na rozdíl ode mne s ním chtěla mít dítě.

Když pak jednou objevil, že beru antikoncepci (pořídila jsem si ji tajně, aby nevěděl, protože on dítě na rozdíl ode mne chtěl), udělal příšernou scénu. A pak, možná i mně natruc, si s asistentkou začal. Proč taky ne, byla po ruce a on byl fakt naštvaný, zhnusený a navíc zhrzený. Nechtěla jsem s ním dítě a ještě jsem to tajila.

Tlusťoška, jak jsem si ji pro sebe pojmenovala já, pak hodně rychle otěhotněla. Rozvod byl bezproblémový, protože jsem byla hrdá a skoro nic od něj nechtěla.

Žila jsem si dobře. Měla jsem svůj byt, práci, která mne bavila, kolegy, s nimiž jsem byla ráda. Nic mi nechybělo. Až jednou… Přišlo to nenadále, vlastně ze dne na den.

Začaly mi tikat biologické hodiny a já strašlivě zatoužila po dítěti. Jak jsem se do té doby o děcka v podstatě nezajímala, teď jsem začala rozněžněle nakukovat do kočárků a závidět maminkám v očekávání. Já!

Zaskočilo mne, jak moc byla touha mít miminko silná. Chlapů jsem ale měla kvůli exmanželovi pořád plné zuby a z představy dalšího soužití s podobným despotou, vlastně s kýmkoli mužského pohlaví, se mi dělalo zle. Jenže jsem chtěla dítě, a to rychle.

Umělé oplodnění nebo spermabanku jsem rovnou zavrhla a rozhodla se pro poněkud přírodnější cestu. Koupila jsem si zájezd k moři na tři týdny, aby bylo dost času, a vyhlížela vhodného dárce spermatu.

Pak jsem ho zaměřila. Byl místní (nehrozilo, že bych ho eventuálně měla na krku v Čechách), vysoký, svalnatý sympaťák hovořící plynule několika jazyky. Ano, to bude on, rozhodla jsem se, vyrazila na lov… A podařilo se. Hvězdy, andělé nebo kdo prostě stál při mně a svítil mi na cestu.

Vyspat se mi s ním podařilo velmi rychle a možná proto, že jsem neměla nejmenší ambici chlapíka sbalit nadlouho nebo si ho jakkoli uzurpovat pro sebe nebo po něm cokoli vyžadovat, stalo se, co jsem ani nečekala. Zamiloval se do mě, nebo se tedy alespoň tak celou dobu mého pobytu u moře choval. Netrvalo dlouho a byli jsme spolu každou noc v jeho domě.

Užila jsem si všeho. Moře, lásky, sexu a celou dobu doufala, že se zadaří, že se z dovolené vrátím těhotná. A ono jo! Skákala jsem skoro až do stropu, když jsem zjistila, že se na těhotenském testu objevily dvě čárky.

Nadšený byl i můj „dárce“, zvlášť, když jsem po něm nic moc nechtěla. Na dítě jsme se tedy těšili oba. On za oceánem, já tady v Čechách. Když se pak narodila krásná holčička, poslal mi obrovskou, opravdu obří kytici.

Amálka byla kouzelná, krásná, vymodlená a já jsem byla šťastná, nic mi nechybělo. Jenže jako starší matka už jsem neměla tolik síly a jako samoživitelka zase ne tolik peněz.

Poprosila jsem tedy otce dítěte o finanční injekci, ale se zlou jsem se potázala. Hrdě jsem mu řekla, že v tom případě si svoje dítě uživím sama, ale on už ho nikdy neuvidí a dceři nikdy neprozradím jeho identitu.

Zůstala jsem na všechno úplně sama. Tak, jak jsem si to vlastně od začátku přála. Že mám dítě, vůbec nelituju, Amálka je prostě kouzelná, ale někdy únavou a zoufalstvím brečím, protože si myslím, že už to prostě nezvládnu. Je živá, temperamentní a vyžaduje pozornost.

Tak ráda bych si někdy odpočinula, ale prostě to nejde! Nemám pro ni hlídání a po nocích, když konečně usne, pracuji jako o život, abych na nás dvě vydělala. Kdybych věděla, jak těžké je být stará matka a na dítě sama, možná bych si předtím zařídila život trochu jinak.