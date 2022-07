Andrea má partnera staršího o deset let. Nikdy pro ně jejich věk nebyl problém a vždy si jako partneři, rodiče a přátelé rozuměli. Vladimír si ale zlomil nohu a bohužel se mu nalomil také pohled na život. Vnitřně zestárl, přestal se Andree věnovat a zamiloval si svůj klid. Andrea se nyní trápí, připadá si sama a má pocit, že právě věkový rozdíl mezi nimi je ten hlavní problém.

Věkový rozdíl 10 let

Když jsem rodiče před dvaceti lety seznámila s mým budoucím manželem, nebyli moc spokojení. Maminka mi hned od začátku říkala, že není dobré, abych měla partnera staršího o deset let. Dříve či později se ten věkový rozdíl mezi námi jistě projeví a začne nám dělat problémy ve vztahu. Za tím si mamka vždy stála. Dlouho jsem jí nevěřila a byla jsem bláznivě zamilovaná. Dnes už ale vím, že měla pravdu.

Vladimír mi dal krásných dvacet let života a dvě děti. Nikdy jsem si na manželství s ním nemohla stěžovat. Je to úžasný táta a můj skvělý kamarád a manžel. Nenudím se s ním a o zábavu je také každý den postaráno. Jako rodinu nás uměl vždy dobře zabezpečit a nikdy jsme o peníze neměli nouzi. Každý rok jsme jezdili na dovolenou a celkově se máme fajn.

Když nám děti vyrostly a přestěhovaly se na vysokoškolské koleje, zůstali jsme s Vladimírem sami. Konečně jsme měli čas jeden pro druhého a začali jsme si společný život užívat. Chodili jsme do kina, na procházky, večeře a začali jsme hrát tenis.

V létě jsme jezdili do hor na túry a v zimě pak pravidelně do Thajska. Své děti moc miluji, ale právě v těchto chvílích jsem si připadala zase svobodná a bez závazků. Po tolika letech s dětmi, v kuchyni a s hadrem v ruce si myslím, že si to plně zasloužím. Dostala jsem nový impulz do života a chuť být zase mladá.

Starší muž a mladší žena

Zpočátku se mnou Vladimír držel krok a moc se snažil. Nikdy jsem nepocítila, že by mezi námi byl věkový rozdíl deseti let. Ve všem mě podporoval a sám byl také aktivní a plánoval různé výlety. Vloni v zimě si ale nešťastnou náhodou zlomil nohu a měl ji dva měsíce v sádře. Po tuto dobu musely jít všechny naše společné aktivity samozřejmě stranou.

Já jsem se snažila fungovat normálně, ale Vladimír byl pořád jenom na gauči a sledoval televizi nebo četl knížky. O nic se nezajímal a vlastně ani o mě. Nevěděl, kam chodím a co dělám. Bylo mu to jedno. Byl zabraný sám do sebe.

Manžel zestárl a změnil se

Bohužel se mu tento životní mód stal blízkým a i dnes, když je noha zdravá, je hodně pasivní. Přestal mít zájem o společné aktivity a nějak strašně zestárl. Snažila jsem se to s ním probrat, ale moc úspěšná jsem nebyla. Říkal mi, že je už unavený a chce odpočívat. Má přece o deset let víc než já a rád si užije svůj klid. Nemám si brát servítky a můžu si dělat, co chci. Přesně tak, abych byla šťastná.

Potíž je v tom, že mě to bez něj nebaví. Chtěla jsem si nyní užívat život především s ním, a ne se na něj jenom dívat, jak senilní na gauči. Rozhodně si nemyslím, že já bych za deset let vypadala jako on a měla jsem k životu stejný postoj. Už moc nevím, co s ním mám dělat. Je ke všem mým aktivitám naprosto uzavřený a nechce udělat žádnou změnu.

Ideální věkový rozdíl?

Nikdy pro mě náš věkový rozdíl nebyl problém. Ale nyní mám pocit, že jsem snad udělala špatně, když jsem si vzala partnera, který je starší o tolik let. Kdybych měla stejně starého chlapa, užívali bychom si po dětech určitě více. Rozvádět se nechci, ale nejsem v manželství nyní vůbec spokojená.

Uvažuji, kam až to povede. Kdy si Vladimír začne kupovat křížovky a domácí pantofle? Kdy spolu přestaneme spát, protože jsme už hodně staří? Škoda že nemám kouzelnou hůlku a nemůžu Vladimírovi ubrat věk. Byla bych tak šťastná a užívala si život plnými doušky s mužem, kterého moc miluji. Namísto toho se ale dívám, jak se mi můj partner starší o deset let vzdaluje a já tomu neumím zabránit.