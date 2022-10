Andrea musela kvůli endometrióze podstoupit hysterektomii. Byla z celé operace a možných následků hodně nervózní. Trápil ji fakt, že bez dělohy nebude kompletní žena, a bála se toho, jaký bude po odstranění dělohy její sex s manželem. Nakonec se ukázalo, že její obavy byly zbytečné. Vše dopadlo dobře a sex je ještě lepší než před operací.

Když jsem seděla před svým gynekologem a on mi vysvětloval, proč musím podstoupit zrovna hysterektomii, byla jsem vnitřně hodně v rozpacích. Nikdy jsem se o to nezajímala, jen jsem věděla, že tuto operaci podstupují ženy, které mají rakovinu. Já jsem naštěstí nebyla tento případ. Endometrióza je moje diagnóza.

Hodně silná a bolestivá menstruace mi každý měsíc velmi znepříjemňovala život. A právě hysterektomie byla to, co mi mělo pomoct. Všemu, co doktor říkal, jsem rozuměla a chápala jsem to. Přišlo mi to logické.

I přesto jsem si říkala, že ze mě bude jenom poloviční žena. Děti už mám a další neplánuji, ale měla jsem pocit, že žena bez dělohy a možnosti otěhotnět není úplnou ženou. Nedokázala jsem si představit, že menstruaci, byť bolestivou, mít už nebudu.

Termín operace se mi blížil a já jsem byla jako před každou jinou operací hodně nervózní. Nemocnice nemám ráda. Pořád jsem si studovala nejrůznější informace a zkušenosti těch, které to mají za sebou. Přemýšlela jsem, jestli těch pár dnů v měsíci prostě vždy nějak nezvládnu.

Bála jsem se také toho, jaký bude po hysterektomii sex. S manželem máme sex hodně rádi. Mimo ten můj bolestivý menstruační týden se milujeme často. A co když se to nyní změní? Ztratím chuť na sex, bude to pro mě bolestivé nebo to prostě nepůjde? Stálo přede mnou tolik otázek, na které jsem neuměla odpovědět.

Operace proběhla v pořádku a nyní mi nezbývalo nic jiného než čekat, až se zahojím. Dle doporučení lékařů jsme se měli s manželem zdržet sexu minimálně šest týdnů. Jednoduše řečeno, než se vše zahojí a já se úplně uzdravím.

Dlouhé dny doma na neschopence mi vůbec neutíkaly. Knížky a televize mě už nebavily a k mému překvapení mě začínaly přepadat choutky na sex. Cítila jsem se znovu ve formě a v pořádku. Po manželovi jsem moc toužila a měla jsem pocit, že se v tomto ohledu u mě nic nezměnilo.

Po kontrole u lékaře a ujištění, že je vše zahojené a v pořádku, jsem se vracela domů s lahví šampaňského. Všechno ze mě opadlo a já jsem se cítila být naprosto v pořádku. Prvního sexu po hysterektomii jsem se trochu bála. Proběhlo to ale v nejlepším pořádku a po tak dlouhé době jsme si to s manželem náležitě užili.

Myslím, že mi operace pomohla v mnoha směrech. Zbavila jsem se menstruace, sex s manželem je ještě lepší, než byl, a psychicky jsem také více vyrovnaná. Někdy jsou naše prvotní obavy úplně zbytečné.

Samozřejmě je zdravé mít o sebe a své blízké strach, ale nic se nemá přehánět. Díky této zkušenosti jsem se naučila, že dobrá informovanost a psychika dělají v životě každého z nás také hodně.

Někdy si přečteme ty nejhorší zkušenosti na internetu a propadneme depresi, že se to bude týkat také nás. Když si ale člověk zachová zdravou mysl, je většinou vždy všechno úplně jinak.

Dnes vím, že bych na hysterektomii šla určitě znovu. A to i v případě, že by mi měli vzít vaječníky. Přínos, který pro mě operace měla, je větší než trápení se a strach z ní.

Je mi jasné, že ne každému může obávaná operace dopadnout stejně dobře jako mně. Také vím, že ne pro každého může být sex po hysterektomii ještě lepší než před operací, jako je tomu v mém případě. I tak ale není důvod k myšlenkám o poloviční ženě a o tom, že něco nebude v pořádku.