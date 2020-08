Andrea Kalousová: Kazma mě naučil přirozenosti, autentičnost je důležitá

Modelka Andrea Kalousová, která zdobí titulní stranu srpnové Diety, o sobě říká, že je kočičí máma. Veřejnost ji však spíš vnímá jako "tu z Miss" nebo "Kazmovu holku". Jak se na takové nálepky tváří, jak vzpomíná na Miss a co odkoukala od Kazmy?

Jak jsem se dívala na fotky na vašem Instagramu, vy nebudete moc typ, který by se povaloval v hotelu u bazénu…

To ne. Když někde jsem, tak chci vidět z toho místa nebo země co nejvíc, proto to vždycky pojmu tou dobrodružnější cestou. Jedeme jenom s batohy, vezmeme si třeba skútr a člověk má hned větší pocit souznění s tou zemí. Ale zároveň to chce mít nějaký balanc, třeba tři dny, kdy se někde jenom „vyknedlíte“, ale já to stejně nevydržím moc dlouho.

Asi jste spíš na přírodu než na památky, že?

Rozhodně na přírodu, památky mě úplně neberou. Jednou jsme takhle byli s bráchou v Římě ve vatikánském muzeu a zcela upřímně – já bych to zvládla projít za hodinu. Ale brácha je zase takový, že půl hodiny zkoumá jednu sochu a je jí naprosto fascinovaný. Takhle to nemám. Já se spíš nechám fascinovat přírodou než památkami. Ale samozřejmě umím ocenit i hezkou stavbu.

Vrátím se ještě k focení. Fotilo se i s vaším přítelem a nebyla to vaše první společná zkušenost… Jak se vám s ním pracuje?

Jelikož ho znám, tak na něm vidím, že se při tom necítí úplně komfortně. Proto se tam pro něj snažím být takovou oporou, aby se před foťákem uvolnil. Rozesmívám ho a snažím se, aby tam z něj sršela ta pozitivní energie, kterou v sobě má. Mně se vždycky líbí, jakou dokáže udělat příjemnou atmosféru při tom focení, takže se mi s ním pracuje hezky a i já se cítím fajn. Je to šikulák.

Pracovala jste s ním někdy na jeho projektu? Že by vás třeba pašoval na nějaký hokejový stadion do Ruska?

Na něco takového jsem zatím nepřistoupila. (smích) Ani jsme to nijak neplánovali. Každý máme svoje projekty a tak nějak se v tom respektujeme a podporujeme. A myslím si, že to ani nedělá dobrotu, když lidi, kteří spolu tvoří vztah, spolu i dlouhodobě pracují, protože to si potom člověk nosí práci i domů – a já bych nerada, aby se náš vztah ubíral tímhle směrem. Mám pocit, že to kolikrát může vztahu i zbytečně ubližovat.

Ale bavíte se spolu o práci, o tom, co ten druhý chystá?

Určitě. My se většinou potkáme večer doma a já jsem taková, že mu chci říct všechno, co jsem za ten den zažila, co mě napadlo, co jsem vymyslela a tak. A on, jak je umluvený z celého dne, tak už chce klid. (smích) Takže si myslím, že víc se svěřuju já. Ale i tak vím o všem, co připravuje.

Oba jste také influenceři. Je něco, co jste se od něj v téhle oblasti naučila?

Já jsem v době, kdy tady Instagram začínal, byla čerstvě po České Miss, takže jsem dokonce měla víc sledujících než on, protože to bylo ještě před tím jeho boomem. Ale myslím si, že jsem vedla jenom o deset tisíc. (smích) I tak musím říct, že jsem se od něho něco naučila, a to je přirozenost. Autenticita příspěvků mívá největší úspěch.

Pro spoustu lidí budete asi dlouho „Kazmova holka“ nebo „ta z té Miss“. Prý jste s tím jednu dobu bojovala, ale pak jste se rozhodla to přijmout. Jak to je?

Lidi rádi nálepkují. A když člověk půjde proti proudu a bude kolem sebe kopat, tak tomu nijak nepomůže. A nepomůže ani sám sobě. A stejně jako on je můj přítel, tak já jsem jeho přítelkyně a je to pravda.

Jakou byste dala sama sobě nálepku? Kromě kočičí mámy, jak jste se označila na Instagramu…

Panebože, to je těžká otázka. Kočičí máma je jasná…

Tak co byste ráda, aby lidi napadlo, když se řekne Andrea Kalousová?

To nevím. Já nad tím takhle nepřemýšlím. Protože kolikrát i ta nálepka modelky, kterou budu mít asi vždycky kvůli České Miss, není pro lidi často pozitivní. Je to práce, při které se nemluví, a člověk se kolikrát ani nemůže projevit. Není to třeba profese jako tiskový mluvčí, že jo. (smích) Touhle otázkou jste mě dostala.

Když už to tu padlo, letos je to pět let od vaší účasti v soutěži Česká Miss. Šla byste do toho znovu?

Šla bych do toho znovu. Jen jsem si říkala, že možná by bylo lepší, kdybych bývala starší nebo zkušenější. Já jsem tam šla, když mi bylo čerstvě osmnáct, jako starší bych byla líp připravená na to, co následovalo. Ale zároveň si myslím, že to byl takový hezký odrazový můstek. A díky tomu, že jsem začala takhle brzo, tak už toho mám hodně za sebou.

Co si Andrea Kalousová, jedna z nejsledovanějších českých modelek na Instagramu myslí o sociálních sítích, dává na svůj profil upravené či přirozené fotky? Celý rozhovor najdete v srpnové Dietě, která je v prodeji od 27. 7. Koupíte ji na novinových stáncích nebo si ji můžete objednat na www.ikiosek.cz – v největší on-line trafice s dopravou zdarma!