Aneta (38): Být jenom mámou mě nebaví. Chci také pracovat

Pro Anetu byla práce vždy hodně důležitá. Když se jí narodila dcera, myslela si, že se to změnilo a na prvním a jediném místě je pro ni už jenom ona. Brzy však poznala, že jí práce chybí a není šťastná. Nestačilo jí starat se jen o malé dítě. Chtěla být užitečná také něčím dalším a znovu pracovat.

Byla jsem šéfka

S Vítkem jsme manželé pět let. Otázkám kolem dětí jsme se vždy vyhýbali. Chtěli jsme si prozatím užívat volnosti a jeden druhého. Pro mě byla také důležitá moje práce. Po několika letech velké dřiny, mnoha přesčasech a obětováních jsem se vypracovala na obchodní ředitelku jedné významnější firmy.

Náplň práce mě moc bavila, ale nejlepší na tom bylo to cestování. Nebyla to jenom Česká republika a Slovensko. Jezdila jsem také do Rakouska, Polska a několikrát jsem také letěla do Anglie nebo Španělska.

Plánování rodiny

Když jsme s Vítkem začali plánovat dítě, věděla jsem, že mi moje práce bude moc chybět. Zároveň jsem ale cítila, že už chci být mámou a chci budovat rodinu. Dlouho jsme se snažit nemuseli. Miminko přišlo brzy. Hned mi hlavou začalo běžet, co moje práce? Půjde nějak skloubit s mateřstvím? Nebo budu muset říci práci velké NE? Z mého rozjímání mě hned vyvedl vedoucí firmy. Na můj post brzy našel náhradu. Nabídl mi ale, že až se na to budu cítit, něco společně vymyslíme.

Mateřská mě bavila

Nového obchodního ředitele jsem zaučila rychle. Stejně rychle mi také uteklo posledních pár měsíců těhotenství. Po narození dcery Natálky jsem se cítila být tam, kde jsem chtěla být. To malé miminko ve mně probudilo všechnu něžnost a lásku, jakou jsem v sobě měla.

Na práci jsem si ani nevzpomněla a chtěla jsem být mámou na plný úvazek. Užívala jsem si, jak Natálka rostla. První pokusy o přetočení na zádech, první krůčky, ale také proplakané noci kvůli rostoucím zoubkům. Za vše mi byl odměnou Natálčin úsměv, pohlazení a objetí.

Když Natálka oslavila první narozeniny, byly jsme už parádně sladěné. Pravidelný denní režim a její klidná povaha mi dávaly pocit, že mám prostor na to, abych mohla být užitečná také něčím dalším. Zatoužila jsem po své práci. A toužila jsem také po tom, abych nebyla 24 hodin denně jenom mámou. Chtěla jsem se alespoň na pár hodin denně nebo týdně vrátit ke svému starému životu. Chodit do práce a myslet na jiné věci, než jsou jenom pleny a zdravý jídelníček.

Práce i děti

Vedoucí mi nabídl práci na částečný úvazek. Jednalo se o nový projekt, který bych mohla z 80 % vykonávat doma. Zbylých 20 % by byla záležitost cestování. To mi plně vyhovovalo. Na práci jsem kývla. Chvíle, kdy Natálka spinkala nebo si sama hrála, jsem trávila v domácí kanceláři. Každé ráno jsem si přivstala o dvě hodiny dříve a někdy pracovala do noci. Když jsem potřebovala cestovat, byly po ruce babičky nebo manžel. Domluvené byly také dětské jesličky.

Bez problémů to fungovalo asi půl roku. Teď mám pocit, že se vše zkomplikovalo a já nemám na nic čas. Cítím, že nedělám nic pořádně. Nejsem dobrou mámou ani dobrou obchodnicí. Natálka se na mě více upnula a pořád si vyžaduje moji pozornost. Babičky pomáhají, ale nemohou hlídat každý pracovní den.

Jsem frustrovaná

Moc nevím, co mám dělat. Chci být správná máma. To mi ale nestačí. Potřebuji, aby za mnou bylo vidět také něco jiného než jen uklizený byt a zdravé dítě. Chci tvořit také jiné hodnoty. Potřebuji být v kontaktu s novými lidmi, mluvit anglicky a vydělávat peníze.

Moc bych si přála, aby to šlo všechno nějak skloubit. Nechci ale zklamat manžela, Natálku, sebe a ani vedoucího. Budu se muset snažit najít nějaký kompromis. Jako správná obchodnice bych to měla umět. Je to pro mě ale těžší úkol než spočítat roční prodejní plán nebo udělat analýzu trhu. Mám domluvenou schůzku s vedoucím. Vše probereme a budu doufat, že najdeme nějaké východisko. Pokud by to nešlo, tak stejně vím, že bych zase hledala jiné možnosti. Jiné možnosti jak nebýt jenom matkou a mít pocit, že jsem užitečná i něčím jiným.