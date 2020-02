ANETA (40): Manžel mě nakazil pohlavní chorobou, rozvedla jsem se

Aneta zažila něco, co si nepřeje žádná z nás. Nevěra jejího manžela byla nejen zradou a potupou, ale i zdravotním problémem, který jí její záletný muž způsobil. Manželství jeho podraz a neopatrnost neustálo.

Můj bývalý manžel má partu kamarádů, která mi nikdy nepřirostla k srdci. Pánové dost popíjejí, a když se takzvaně urvou ze řetězu, přestávají se kontrolovat.

Akcí, na které byly pozvané i partnerky, bylo tak málo, že bych je spočítala na prstech jedné ruky. Jednak o nás na svých spanilých jízdách nestáli, jednak jsme to nemohly vydržet my, zástupkyně něžného pohlaví.

A tak jsme postupem času účast na takových mejdanech odmítaly, i když jsme byly – pravda, ne příliš nadšeně – pozvány. On nás koneckonců nikdy nikdo moc nepřemlouval.

Časem jsme pochopily, proč tomu tak bylo. Zastupovala nás jiná děvčata. Očividně svolná k odvážnějším dobrodružstvím než my, obyčejné holky.

Z jednoho takového výletu mi manžel přivezl opravdu nepěkný suvenýr. Už jsem si zvykla, že po návratu s partou je nepoužitelný, má kocovinu a ještě je protivný. Tentokrát to ale překročilo veškeré meze.

Sex jsme spolu měli často. Možná i proto mě ani nenapadlo, že by měl potřebu si někam „odskakovat“. Jenže zhruba dva týdny po jeho návratu z pánského víkendu jsem začala mít nepříjemné gynekologické potíže, svědění a výtok.

Okamžitě jsem šla k lékaři a dozvěděla se diagnózu, která mě naprosto zdrtila. Měla jsem kapavku. Hned mi bylo jasné, odkud vítr fouká. Uhodila jsem na manžela a ten se přiznal. Na chalupu ke kamarádovi si pozvali pár „lehkých děv“. Prý to nikdy předtím neudělali, nebylo to z jeho hlavy, byl opilý a moc si neuvědomoval, co dělá…

Prostě samé řeči. Obvolala jsem ostatní partnerky a varovala je. Ukázalo se, že nejsem jediná postižená. Tenhle vypečený víkend rozbil několik manželství i naši důvěru v muže obecně.