ANETA (48): Manžel je závislý na pornografii. Náš sexuální život to zničilo

Aneta si myslela, že je mezi ní a manželem Jirkou v posteli všechno v pořádku. Pravidelně se milují a se sexuálním životem byli vždy oba spokojení. Když ale Aneta přišla na to, že je Jirka závislý na pornografii, zbortil se jejich milostný život jako domeček z karet. Především pro Anetina manžela nebylo vůbec jednoduché přiznat si problém a začít ho řešit.

Přemýšlím, kdy jsem naposledy sama viděla nějaké porno. Už si ani nepamatuji. Nemám důvod chodit na erotické weby nebo vyhledávat sexuální videa či články. Manžel Jirka mi dává všechno, co potřebuji.

Milujeme se spolu dvakrát týdně a vždy je to plné vášně a rozkoše. Jsem dokonale sexuálně uspokojená. Přesně tak to cítím já a myslela jsem si, že Jirka to cítí úplně stejně. Bohužel jsem ale asi měla uvázaný šátek přes oči, protože všechno je úplně jinak.

Úplnou náhodou se mi stalo, že jsem Jirku několikrát chytla u toho, jak se dívá na porno. Když to šlo, přidala jsem se k němu a on to hned vypnul a věnovali jsme se jeden druhému. Bylo to takové nenucené koření našeho sexuálního života.

Bohužel jsem ale na Jirku u puštěného porna narážela stále častěji a častěji. Někdy se mi také stalo, že jsem ho načapala, odešla, a když jsem se vrátila za půl hodiny, on stále pokračoval v prohlížení. Bylo mi to divné, ale přešla jsem to vždy jenom nějakou narážkou a neřešila jsem to.

Čas plynul a já jsem se na to nijak nezaměřovala. Nebylo mi to ani moc příjemné. Cítila jsem se, jako bych měla nějak korigovat sexuální život svému synovi, a ne to řešit s manželem. Vždyť je Jirka dospělý člověk a jistě to dokáže sám nějak ovládat. Musí vědět, co je normální a co už je za hranicí nějaké slušnosti a úcty k druhému partnerovi.

Když ale přišel účet za Jirkův telefon a já jsem tam viděla nehorázný doplatek zřejmě za erotické linky, musela jsem se k tomu postavit čelem.

První věc byla najít informace o tom, jak se projevuje závislost na pornu. Jirka splňoval mnoho kritérií. Často seděl a dlouho se díval na pornografická videa, neschovával se s nimi přede mnou, snížila se jeho potřeba milovat se se mnou. Když už k milování došlo, měl problémy dostatečně se vzrušit. Ve chvíli, kdy jsme pustili porno, šlo to hned. Jirkovi vůbec nevadilo platit si za erotické telefonáty a videa.

Začala jsem si připadat méněcenná. Měla jsem pocit, že už Jirku dostatečně nepřitahuji a nelíbím se mu. Myslela jsem si, že se raději bude dívat na nějaké hubené a prsaté slečny na videích, než aby se se mnou miloval.

Bylo to pro mě hodně těžké období, během kterého jsem se na Jirku nemohla téměř podívat. Když jsem ale pak zjistila, proč je porno návykové, musela jsem se od všeho oprostit.

Vše bylo jasné. S Jirkou jsme to probrali a popovídali si o tom. Napřed na mě byl trochu naštvaný, později to ale pochopil. Sám uznal, že mu už nestačí běžná videa a patnáct minut pro sebe. To správné a pořádně peprné video si hledá klidně hodinu a pak se další hodinu zvládne dívat.

Všechny ty věci, které vidí ve videích a jsou za mou sexuální hranicí, by chtěl nejraději vyzkoušet v reálu. Bohužel má pak ale problém s tím, že se dostatečně nevzruší.

Začali jsme tedy společně řešit, jak přestat s pornografií a zbavit se jeho závislosti. Musíme to udělat, jinak hrozí, že se rozvedeme. Dlouhodobě to nejsem schopna tolerovat a jenom tomu přihlížet. Chci se vrátit zase k normálnímu sexuálnímu životu. Nesouložit ve videích, ale prožívat reálný sex.

Domluvili jsme se, že to zatím zkusíme řešit sami, a pokud se nám to nepodaří, vyhledáme odbornou pomoc. Jirkovi věřím a vím, že dodrží všechno, na čem se dohodneme. Doufám proto, že se zase brzy vrátíme k normálnímu životu, kde sex a pornografie nebudou naším každodenním chlebem.