ANNA (41): Kamarádku podvádí partner. Mám jí to říct?

Anna nečekala, že se její kamarádka po dlouhých letech dá úplnou náhodou dohromady s její první láskou. Když se tak stalo, přála zamilovaným jejich lásku, pak ale zjistila, že její ex kamarádku podvedl. Co teď s tím?

Lukáš byl můj první kluk. Potkali jsme se v šestnácti, byla to láska jako trám a dva roky jsme se od sebe téměř nehnuli. Když se naše cesty po dvou letech rozešly, zranilo mne to a dlouho jsem se nemohla na jiného kluka ani podívat. Lukáš mne totiž podvedl. Začal chodit se svou spolužačkou a trvalo mu dlouhé tři měsíce, než se mi přiznal.

Přestože mi ublížil, byl to můj první kluk a já na něj ještě dlouho vzpomínala. A vlastně ho i dlouho milovala, i když on už se mnou nikdy jít ven nechtěl a přerušil se mnou veškerý kontakt.

Veronika je moje nejlepší kamarádka od vysoké školy. Seznámily jsme se hned v prvním ročníku ekonomky a zažily jsme toho spolu tolik. Divoké večírky, ale i náročné šprtání na zkoušky, pak hledání prvního zaměstnání, ve kterém jsme naštěstí skončily spolu. Šikanu šéfa, který si na nás obě zasedl, boj proti němu a nakonec i vítězství, když nám jeho nevhodné chování uvěřili a vyhodili ho.

Když Veroniku požádal její tehdejší přítel o ruku, šla jsem jí za svědka a byla jsem později i u toho, když jí manžel odešel za jinou. Bylo to mé rameno, na kterém po nocích plakala, se mnou popíjela víno a já jí pak nad mísou při zvracení držela vlasy jako tehdy na vysoké. Moc jsem jí přála, aby ji to už přebolelo a našla si nového muže.

A po čase se to samozřejmě stalo. I když rozvedená, pořád ještě mladá a pohledná Veronika si ve čtyřiceti letech našla nového přítele. Kudy chodila, tudy o něm básnila.

Líbilo se jí na něm snad všechno, jak je chytrý, sečtělý, že má dobrou práci, má rád děti, a i když žádné nemá, určitě ještě nějaké chce… Prostě jsem si od první chvíle myslela, že Veronika narazila na super mužského, a moc jsem se těšila, až ho poznám.

Veronika naše setkání zorganizovala na své narozeniny. Udělala malý večírek a pozvala kromě svého nového partnera a mne ještě pár dobrých přátel, kteří nám zbyli z vysoké školy. Když jsem přišla do restaurace, kde se oslava konala, jako by do mne udeřil blesk.

Přede mnou seděl Lukáš, moje dávná láska a ten, co mi jako první zlomil srdce. Musel to být on, taková podoba. Když pak Veronika přišla a představila mi Lukáše jako svého nového partnera, nevěděla jsem, jestli se mám smát, nebo plakat.

Když jsem ale viděla, jak jsou zamilovaní, mají oči jen pro sebe, pořád se dotýkají a dělají všechny ty drobné věci, které vypovídají, že jsou lidi šťastní, radost převážila.

Veronika s Lukášem vytvořili nerozlučný pár a na všechny akce chodili spolu. A protože jsem tehdy neměla žádného muže, často mne brali s sebou, abych se prý mohla také s někým seznámit.

Jednou z akcí, na kterou jsem s nimi šla, byly nějaké narozeniny Lukášova kamaráda. Byl to fajn večírek. Hodně zábavy, dobré jídlo a samozřejmě hodně alkoholu. Veronika se skvěle bavila, rychle se opila a udělalo se jí zle.

Protože bydlela nedaleko restaurace, kde se akce konala, doprovodila jsem ji domů a uložila do postele. Lukáš tam měl kamarády, tak jsem se sama nabídla, že se o Veru postarám, a on byl rád. Byla jsem pryč asi hodinu, a když jsem se vrátila, Lukáš nikde nebyl.

Sedla jsem si k ostatním, dala dvojku vína a poslouchala historky, kterými se společnost bavila. Najednou se otevřely dveře do skladu, ze kterých vyšel Lukáš a hned za ním servírka. Když mne Lukáš uviděl, zatvářil se tak strašně provinile, že mi to hned došlo. On se tam s ní vyspal!

Celý zbytek večera jsem ho potají pozorovala, a i když se snažil chovat se nenápadně, prozradily ho bezděké doteky a pohledy. On se držel, ale servírka na něj sáhla, kdykoliv šla kolem a pořád se na něj koukala.

Druhý den mě Lukáš pozval na kafe a mě bylo hned jasné, o co mu jde. Zapřísahal mne, ať Veronice nic neříkám, že jí ublížím, že to nic neznamenalo, co oči nevidí, srdce nebolí a tak dále. Měl hromadu řečí, ale ten fakt prostě zůstal – podvedl svou přítelkyni a já to věděla.

Je to už delší doba a já zatím Veronice nic neřekla. Vidím, jak Lukáše miluje, a vím, jak moc jí to ublíží. Myslím, že pokud by jí to měl někdo říct, měl by to být Lukáš a ne já. Ale vlastně jsem se pořád ještě nerozhodla...