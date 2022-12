Anna s Michalem mají rádi své soukromí a vždy respektovali také soukromí ostatních. Jakmile se vedle nich nastěhovali noví mladí sousedé, kteří se rádi ukazují, stali se z nich ale voyeuři. Šmírování sousedů při sexu se pro ně stalo příjemným zpestřením jejich sexuálního života.

Toužili jsme po klidu a soukromí, splnil se nám sen

S manželem Michalem jsme si vždy přáli mít svůj rodinný domek. Patnáct let jsme na něj šetřili a pak se náš sen splnil. I pozemek byl přesně podle našich představ – blízko lesa, spíše na samotě, ale zároveň kousek do města.

Celý pozemek jsme obehnali vysokými tújemi, abychom měli soukromí a nikdo nás nemohl šmírovat. Užívali jsme si samoty a klidu. Tedy jen do té chvíle, než se prodala vedlejší parcela a domek si tam postavil mladý pár s malým miminkem.

Nový vedlejší dům je prosklený, vím, co se tam děje

Naši noví sousedé jsou celkem fajn lidi. Mám pocit, že bychom snad nikdy nemuseli řešit žádné sousedské spory. Na všem jsme se zatím domluvili a vždy jsme si vyšli vstříc.

Mají velký nový dům s bazénem. Na mě je jejich sídlo trošku snobské a až moc moderní. Je to taková hranatá kostka plná oken. Hned, jak jsem viděla nedokončenou stavbu domu, říkala jsem si, že na tolik oken si snad musí majitelka pozvat uklízecí firmu. Mají okna úplně všude.

Celé zdi jsou prosklené, a to ve všech místnostech. Člověk jim tak vidí všude: do kuchyně, obýváku, pracovny, a dokonce i ložnice. Na rolety nebo zatemňující závěsy moc nehrají.

Když mají sousedi sex, vidíme všechno

Jednou, když jsem šla večer ze sprchy, zamířil můj zrak směrem k sousedům. Zahlédla jsem je zrovna ve chvíli, kdy se oddávali sexuálním hrátkám. Nechtěla jsem se dívat a šla jsem raději dál. Bylo ale jasné, že musím manželovi říct, co jsem u sousedů viděla. Michal mi nevěřil, proto jsme se šli podívat spolu.

Zpočátku jsme se tomu smáli a rozebírali to, jako bychom sledovali nepovedené porno. Pak nás to ale natolik rozpálilo, že jsme se také pomilovali. Bylo to moc vzrušující a jiné. Máme už s Michalem nějaký věk a sexuální kreativitou zrovna nepřekypujeme.

Jejich sex nás neuvěřitelně vzrušuje

Několik dnů jsem na to pořád musela myslet. Byl to pro mě velký sexuální zážitek. Šmírování někoho při sexu jsem ještě nikdy nezažila, nikdy by mě ani nenapadlo cíleně to vyhledávat. S Michalem máme rádi své soukromí, a proto respektuji také soukromí druhých. Tady se mi to ale nedaří. Šmírování mě natolik lákalo, že jsem se pořád nenápadně dívala sousedům do oken.

Když jsem je za týden znovu zahlédla, hned jsem byla vzrušená. Michala jsem vůbec nemusela přemlouvat a už jsme oba stáli nenápadně za oknem, šmírovali sousedy a u toho souložili.

Postupně se z našeho náhodného šmírování stalo pravidlo. Michal i já jsme pořád čekali, kdy sousedy zase načapáme a pak jsme se těšili ze společného šmírování sousedů při sexu.

Pro nás oba je to velmi vzrušující. Jsou tak blízko, neví o nás a vůbec si neberou žádné servítky. Sousedi jsou pro nás také velkou inspirací. Zkoušíme podle nich věci, které by nás vůbec nenapadly.

Šmírování při sexu se nám stalo zábavou a motorem pro naše milování, ale stydím se

Mám ale velký problém podívat se sousedům do očí. Moc se stydím za to, že nabourávám jejich soukromí a šmíruju je při sexu, čímž si zpestřuji vlastní sexuální život. Na druhou stranu si ale říkám, že by jim to možná ani nevadilo. Vždyť se milují vždy tak, že je každý může vidět. Nikde se neschovávají, nezatahují si závěsy. Možná je také vzrušuje ta myšlenka, že je při sexu může kdokoliv šmírovat.

Je samozřejmé, že jim nic nemůžu říct a ani naznačit. Musí to zůstat jenom mezi mnou a Michalem. Možná nás to šmírování časem omrzí. Nevím. Zatím je to tedy půl roku, kdy si to náramně užíváme a milujeme se tak klidně i třikrát týdně. Musím přiznat, že šmírování sousedů při sexu mi velmi zpříjemnilo přicházející období stárnutí.