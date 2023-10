ANNA (46): Vadí mi setrvačnost v manželství. Je lepší se rozejít, nebo to zkusit změnit?

Někteří z vás si určitě řeknou, že nevím, co chci, a nevážím si toho, co mám. Na jednu stranu je to pravda, ale z mého pohledu je představa dalších desetiletí žitých v setrvačnosti dost děsivá.

Nemohu si na manžela stěžovat, je to takový průměrný mužský, jakého by si leckterá přála. Nikdy neměl přehnané nároky na to, jak bych měla vést domácnost, do výchovy dětí zasahoval jen okrajově a sex mezi námi nikdy nebyl výjimečně divoký nebo zpestřovaný nějakými návody. Prostě takové poklidné žití, v němž nebylo ani moc hádek ale ani žádná překvapení.

Rodina fungovala spolehlivě, děti rostly, problémy s nimi nebyly ani v pubertě, dnes už jsou na studiích mimo domov. Manželovi se povedlo udržet si práci v jedné firmě dlouhé roky a ani já jsem nemusela přecházet z místa na místo. Dovolené jsme trávili na chalupě, různé svátky jsme střídavě trávili u mých nebo manželových rodičů. Ani jsme nemuseli řešit, kdy a kde budeme, všechno běželo setrvačností rok za rokem.

Takže na co si vlastně stěžuji? Nouzi nemám, trápení s dětmi také ne, oboje rodiče jsou poměrně zdraví, ale v tom je právě ten háček – všechno dopředu předvídatelné, nalinkované a jasné (pro mě hlavně nudné). Volný čas s manželem trávíme obvykle doma, ráda čtu a muž se dívá na televizi, tak vypadají naše večery ve všední den. Jak už jsem zmínila, víkendy a dovolené na chalupě, kde manžel věnuje čas údržbě chalupy, já zahradě, a od té doby, co s námi nejezdí děti, si kolikrát za den řekneme jen pár vět.

Dřív jsem to tak nevnímala, se třemi dětmi bylo dost práce i radostí, prázdniny nám utíkaly jako voda. Co jsme sami, zdají se mi dny nekonečné, jeden jako druhý, k uzoufání nudné. Manžel není a nikdy nebyl moc hovorný, a čím je starší, tím víc si libuje v klidu, který mu nikdo neruší.

Když přijedou děti, stáhne se co nejdřív někam do ústraní kvůli „důležité“ činnosti, nebo s námi od televize hovoří na půl úst, pokud se snažíme ho zapojit do hovoru. Pochopitelně to brzy vzdáme, on má klid, já společnost… Pak děti odjedou a na mne padne divná prázdnota. A zase jeden den jako druhý. Když si představím, že ještě nejsme tak staří a čeká nás spousta společných let, nevím, jak s nimi naložit.

Rozejít se s manželem? Myslím, že bych to těžko vysvětlovala dětem, a v hloubi duše vím, že ani před sebou bych ospravedlnění nenašla. Muž vůbec netuší, že mě napadají i takové myšlenky na rozchod, je spokojený s klidem a během dnů tak, jak jsou. Nějaké změny nebere v úvahu, proč něco měnit, když to tak bezpečně a hladce funguje? Že bych chtěla nějaké zážitky? Proč ne, vůbec mi nebrání, ať si jedu na dovolenou s kamarádkou, ať si chodím za kulturou, jen ať ho z toho vynechám.

Několikrát jsem si vyšla s kamarádkou do divadla nebo do kina, na jaře jsme spolu byly týden v horách lyžovat. Vrátím se domů a náboj energie z nových zážitků hodně rychle vyprchá, když se s mužem o své dojmy nemohu ani podělit. Nemá zájem poslouchat mé nadšené vyprávění, hlavně že jsem doma a zase všechno pěkně poběží ve starých kolejích.

Nevidím nikde ani prostor pro změnu našeho žití, s každým návrhem muž dopředu souhlasí, končí debatu tím, že bude nejlíp, když si to tak udělám podle svého (a on se z toho vyvlékne). Chtěla jsem ho nalákat třeba na nějakou společnou dovolenou s jeho kolegou a manželkou, ani to neuspělo. Nevím, jak náš vztah vyřešit, když ublížit manželovi nechci. Možná sama nevím, co chci, a pak je každá rada drahá.