Anna a Pavel mají za sebou dlouholeté manželství. Anna ale začíná přemýšlet o tom, jestli ji manžel stále miluje, nebo je s ní jenom ze zvyku. Trápí jí to více, než by si myslela, a snaží se najít odpověď. Jak zjistit, že ji manžel stále miluje?

Jsme svoji léta

Roky utíkají a s manželem Pavlem už budeme svoji třicet let. Za tu dobu jsme toho hodně stihli a zažili. Vychovali jsme tři děti, koupili si zahrádku, měli jsme dva psy a to nejhorší – překonali jsme moji rakovinu prsu. Vždy jsme si s Pavlem byli oporou a mohli jsme se jeden na druhého spolehnout. Nikdy jsem o něm nepochybovala a byl pro mě jediným mužem mého života. Věřím, že i on to tak vždy cítil a miloval mě.

Jak nám ale roky přibývají, začínám mít pocit, že už to nejsme my dva. Nečekám žádnou doživotní nebeskou lásku a vášeň, ale nějak v našem vztahu postrádám alespoň to minimum těchto dvou věcí. Někdy mám pocit, že každý máme na vše úplně odlišný názor. Častěji se hádáme a nemůžeme se shodnout na úplně základních věcech.

Mění vás vztah? Podívejte se na video:

Má mě pořád rád?

Mluvím na Pavla, ale on mě neposlouchá. Něco si domluvíme a Pavel o tom druhý den neví. Začínám mít pocit, že mě snad už ani po těch letech nemiluje. Sama sebe se ptám, jak poznám, že ke mně stále něco cítí? Že spolu nejsme jenom kvůli oddacímu listu?

Přijde mi trapné ptát se Pavla, jestli mě pořád miluje. Máme již nějaký věk a já nechci působit jako bláznivá puberťačka. Snažím se více sledovat jeho chování ke mně. Když jsem procházela rakovinou, stál při mně a jeho lásku jsem cítila silně. Pořád mě hladil, nosil mi květiny, četli jsme si spolu nebo jsme lenošili na zahrádce. To už je ale osm let zpátky a nyní mi to přijde jiné.

Má o mě ještě zájem?

Kytku jsem naposledy dostala k narozeninám a láskyplných náznaků, jako třeba pohlazení, je minimum. Vždy pohladím já jeho a on se na mě jenom usměje. Když jsme na zahradě, tak si Pavel pořád hledá nějakou práci a skoro vůbec se nezastaví. Nesedne si ke mně, abychom si jen tak povídali nebo obdivovali naši zahradu.

Nemyslím si, že jsme v takovém věku, abychom se stále nemohli milovat. Fyzického kontaktu je mezi námi ale minimum. Když vše rozebírám se stejně starou sousedkou, tak je vztah mezi mnou a Pavlem opravdu na bodu mrazu. Nechci nás srovnávat s jinými páry, ale dělám to. Srovnávám také to, jaké to bylo mezi námi nedávno a jaké to je teď. Vždy mi z toho vyjde to, že vlastně nevím, jestli mě Pavel stále miluje.

Nepoddávám se tomu, protože až na moje pocity nám to jinak relativně klape. Pavel mě nepodvádí, nechodí do hospody a nemá žádný nešvar. Jen přemýšlím, že by to chtělo dodat našemu vztahu zase nějakou jiskru a náboj. Pak bych možná poznala, jestli mě můj manžel miluje, nebo je se mnou jenom ze zvyku.

Jedna kamarádka mi řekla, ať zkusím v Pavlovi vyvolat žárlivost na jiného muže a podle toho uvidím, jestli má o mě stále zájem. Tak jsem to zkusila. Začala jsem více mluvit o jednom mém kolegovi z práce a občas jsem zašla s kamarádkami na kafe.

Jak jsem začala chodit více mezi lidi, tak se mi zlepšila nálada a už jsem neměla tak černé myšlenky. Více jsem se doma usmívala a byla jsem v pohodě. Pavel to na mě určitě viděl. Možná trochu žárlil na toho mého kolegu, možná v tom bylo něco jiného. Pravda ale je, že nyní už vím, že se mnou Pavel není jenom ze zvyku – začal se ke mně chovat zase mnohem pozorněji. Nyní už poznám, že mě manžel stále miluje, a nepřemýšlím o hloupostech. Jsme tady prostě jeden pro druhého.