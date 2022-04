Anna žila několik let v manželství bez respektu, lásky, klidu a pochopení. Na denním pořádku byly jenom hádky a manžel byl nepříjemný až cholerický. Když v sobě Anna našla poslední zbytky odvahy a opustila ho, hodně se jí ulevilo. Neplánovala to, ale brzy potkala nového partnera a začala budovat vztah po padesátce.

Když děti odešly

Vždy jsem byla ten typ člověka, který žije ze dne na den a je úplný flegmatik. Proto jsem se ani nikdy moc nezabývala vlastním manželstvím. Žila jsem pro své dvě dcery a nyní už několik let také pro svá vnoučata. Jakmile se dcery odstěhovaly z domu a my jsme s Ivanem zůstali sami, začala jsem ale více vnímat, co se kolem mě děje.

Ivan je úplně jiný než já. Je hodně výbušný, neumí se kontrolovat a vždy řekne od plic, co má na jazyku. Já i holky ho za ty roky bereme takového, jaký je. Nic si z jeho záchvatů vzteku a výčitek neděláme a vždy to přejdeme. Od chvíle, kdy jsem s ním v domku zůstala sama a on mohl věnovat pozornost jenom mně, jsem se však začala hodně trápit.

Manžel mě ponižoval

Po operaci kyčlí se mi špatně chodí a nemůžu se aktivně hýbat. Kvůli tomu jsem přibrala několik kilo navíc a zhoršila se mi fyzička. Ivan mi začal dávat najevo, že jsem tlustá a škaredá padesátnice. Už jsem jeho neustálé narážky nechtěla poslouchat, tak jsem se začala bránit. Dohadovali jsme se a Ivan mi řekl, že si klidně i po padesátce najde novou ženskou, s jednou se prý už vídá, a dokonce spolu spí.

Přiznám se, že mě to nepřekvapilo a ani neranilo. Náš vztah už pořádně nefungoval několik let a vnitřně se mi možná po té informaci ulevilo. Hned jsem si sbalila věci a odjela ke své sestře. S Ivanem jsme byli od sebe asi tři měsíce. Já jsem ho neuháněla a on mě také ne. Děti to pochopily a nechaly vše na nás. Říkaly mi, že vědí, jaký taťka je, a že se mi nediví.

Láska v 50 letech

Nikoho jsem nehledala, ale asi po čtyřech měsících odloučení jsem se sblížila s mým bývalým kamarádem Frantou. Bylo zase fajn si s někým rozumět a normálně si povídat. Moje kila navíc Frantovi nevadila a měl pro ně pochopení.

Brzy se naše přátelství změnilo v partnerský vztah. Ze začátku jsem se tomu bránila a říkala jsem si, že je to divné, budovat si nový vztah po padesátce. Pak ale ve mně zmlkla ta flegmatická část a po hlavě jsem do toho šla. S Frantou jsme se sestěhovali a já jsem si tak jela pro své poslední věci za Ivanem.

Manžel mě chtěl zpět

Ivan byl v šoku. Napřed mi říkal, že to není možné, kdo by mě chtěl? Po několika minutách mu to došlo a začal se mi omlouvat. Milenku si prý vymyslel, abych na něj začala žárlit. Čekal, že se k němu vrátím a budeme zase spolu. Přemlouval mě a sliboval mi, že už bude jiný. Pro mě to bylo ale pozdě.

Franta mi ukázal, že můžu žít v normálním vztahu. Že i když je mi více než padesát a nejsem zrovna fyzicky dokonalá, může mě mít někdo upřímně rád. Už jsem se nechtěla znovu vracet k Ivanovi. Byla jsem už někde jinde. Měla jsem už jiný vztah. A byla jsem šťastná.

Nový vztah funguje i po 50

Když jsem odjížděla, dala jsem Ivanovi rozvodové papíry. Začal na mě vytahovat holky, co prý tomu řeknou? Nepochopí, že se jejich rodiče rozvádějí. S klidným srdcem jsem mu mohla říct, že už o tom holky vědí a schvalují to. Chtějí, abychom oba mohli začít něco nového, kde budeme šťastní.

A to já jsem. Mám dobře fungující vztah i po padesátce, mám partnera, který mě uznává a ctí. Cítím se znovu být ženou a náramně si to užívám. Několik let jsem už neměla takové sebevědomí, jako mám nyní. Každé ráno se probouzím s úsměvem na tváři vedle muže, který mě respektuje. A to je pro mě nejvíc.