ANNA (60): Vánoce nesnáším. Umřel mi o nich manžel

Vánoce byly vždy pro Annu a jejího manžela tím nejkrásnějším obdobím v roce. Když měl ale Annin manžel o Vánocích autonehodu a zemřel, vše se pro Annu změnilo. Vánoce nesnáší a nejraději by je zrušila. Přemáhá se jenom kvůli svým vnoučatům.

Vánoce pro mě vždy hodně znamenaly. Milovala jsem je už odmalička. Trávili jsme je vždy jako rodina pohromadě a dodržovali jsme nejrůznější tradice a rodinné zvyklosti. Stejně tak jsem to učila i své děti, které to zase učí ty své. Celé adventní a vánoční období pro mě bývalo časem pohody, klidu, lásky, rodiny a přátel. Jeden rok se ale vše změnilo a moje láska k Vánocům se změnila v nenávist.

Bylo to před čtyřmi roky. Můj milovaný manžel František si vymyslel, že chce pro vnoučata ulovit živého kapra a nechat ho plavat v naší vaně. Den před Štědrým dnem sedl do auta a jel na kapra. Hustě sněžilo a já jsem z jeho nápadu neměla dobrý pocit. František mě ale přesvědčil. Říkal, že budou mít vnoučata radost a že jim chce ukázat další vánoční zvyk. A že prý další rok půjdou na kapra s ním.

Osud mu nepřál a cestou domů dostal na náledí a sněhu smyk, naboural se a na místě zemřel. Když k nám přijela policie, nevěřila jsem vlastním očím a uším. Donesli jeho osobní věci a tašku s leklým kaprem. Od toho dne Vánoce nesnáším.

Myslela jsem, že se z toho zblázním. Vzala jsem všechno cukroví a vyhodila jsem ho do popelnice. Stromeček jsem pořezala a zatopila jsem s ním v kamnech. A dárky jsem zanesla ke kontejneru. Celé svátky jsem chtěla být sama.

Mimo pohřeb, který zařizovaly moje děti, jsem nikam nevylezla. Na televizi jsem se nemohla dívat. Všechny ty krásné a romantické pohádky a filmy mě uváděly do větší deprese. S Františkem jsme oba Vánoce milovali. A proto to byl strašný paradox, že zemřel zrovna kvůli jednomu vánočnímu zvyku. Kvůli tomu, že chtěl vnoučatům ukázat to kouzlo Vánoc.

Už jsou to čtyři roky, ale já se s tím stále nemůžu smířit. Františkovu smrt dávám za vinu Vánocům. Každý rok se o Vánocích snažím alespoň nějak fungovat. Mám šest vnoučat, která tyto svátky milují, vždy se na ně těší a já jsem za ně moc šťastná. Vnitřně jsem ale strašně naštvaná a cítím v sobě velkou nenávist. Nejraději bych celé svátky zrušila a nijak je neslavila, připomínají mi jenom to velké neštěstí.

Od té doby, co jsem sama, trávím každý rok Štědrý den u jedné z našich dcer. Nic nechystám a nic po mně nechtějí. Vlastně chtějí, abych fungovala a byla jsem šťastná babička. Abych s vnoučaty zpívala koledy, zdobila stromeček, rozbalovala dárky a dodržovala další tradice.

Jako správná babička se tedy vždy přemůžu a snažím se být alespoň navenek šťastná. Uvnitř se to ale ve mně strašně pere. Mám před sebou Františka a ten den, kdy se to vše stalo. Kdybych mu to jenom nedovolila. Nebo kdybychom tak Vánoce nemilovali a nechtěli pro svá vnoučata ty nejlepší vánoční zážitky.

Na Štědrý den jsem šťastná a vánočně naladěná babička. Zbytek svátků ale dělám, jako by žádné Vánoce nebyly. Nepeču cukroví, nezdobím byt a dům, neposílám vánoční přání a nechodím na žádné vánoční akce.

Namísto toho jdu každý den na procházku za mým milovaným Františkem. Na hřbitov a zpátky je to pěkná hodinová procházka. U hrobu zůstanu několik minut a v myšlenkách jsem s ním. A každý rok se modlím, ať je už leden a náš život se vrátí do starých nevánočních kolejí.