Anny Ondráková: Měla obdiv Hitlera, miloval ji boxer a točila s Hitchcockem

Ve třicátých letech patřila Anny Ondráková k našim nejslavnějším herečkám, jejichž sláva přesahovala hranice. Měla totiž možnost točit se slavným režisérem Alfrédem Hitchcockem. Sláva jí ale nakonec byla spíš na obtíž – po válce jí byly vyčítány spolupráce s Němci a obdiv Adolfa Hitlera.

Měla být pošťačkou Anny Ondráková se narodila v roce 1902 v Haliči jako Anna Sofie v rodině vojáka. Od malička byla velmi temperamentní a divoká, prý se chovala spíše jako kluk. Koncem první světové války se rodina přestěhovala do Prahy. Anny bylo v té době šestnáct let. Měla z ní být poštovní úřednice, ovšem tohle nudné povolání rozhodně nebylo pro ni. Chtěla se stát slavnou a obdivovanou herečkou! I když se to rodičům nezamlouvalo, začala chodit na balet. A netrvalo dlouho a Anny dostala ve svých sedmnácti letech první filmovou roli v němém filmu Dáma s malou nožkou. Byla to sice maličká role, její zjev však zaujal diváky i kritiku. Zrodila se budoucí hvězda!

Komička, která uměla zaujmout Její kariéra čítá více než devadesát snímků a koncem dvacátých let minulého století točila i v cizině, především v Německu a Anglii. Dva filmy natočila dokonce i se slavným Alfredem Hitchcockem! Stala se z ní skutečná superstar s nezaměnitelnými gesty. Určitě si vybavujete její sklon hlavy do strany a mrkání řasami. A nebyla to jen gesta, která k ní patřila. Měla velký komediální talent a mluvilo se o ní jako o jediném ženském klaunovi v Evropě! Bohužel, velmi často hrála "jen" v lehčích komediích, kde obvykle představovala plytké krásky. Přitom dokázala mnohem víc!

Karel Lamač – osudový muž Ve dvacátých letech se seznámila s Karlem Lamačem. S ním deset let spolupracovala nejen profesně, ale byla i jeho milenkou. Dokonce založili vlastní produkční společnost, která vyráběla jeden film za druhým. Lamač též režíroval většinu filmů, v nichž Anny hrála. Jako životní partner jí ale nemohl nabídnout to, co chtěla – jeho milostné avantýry nepřekousla a rozešla se s ním. Mnohokrát se svěřovala svým kolegyním, že ji chtějí muži jen do postele. Přitom ona toužila po rodině a dětech.

Drobná herečka a boxerský obr V roce 1930 se Anny seznámila s německým boxerským šampionem Maxem Schmelingem. V té době se v Německu promítal film, ve kterém Anny hrála. Maxe doslova očarovala a okamžitě se s ní chtěl setkat. Pozval ji na oslavu svých narozenin. Anny však chtěla zjistit, co je zač, a tak se s ním nejprve sešla v kavárně. Jak později přiznala, byla velmi překvapená – čekala totiž neohrabance, ale byl gentleman každým coulem. O tři roky později se vzali a na jejich svatbu jim poslal květiny dokonce samotný Hitler.

Potratila dítě a obdivoval ji Hitler Drobná kráska a hromotluk vytvořili jednu z nejpopulárnějších dvojic. Anny byla tak šťastná, že našla muže, který se jí dvoří, nosí jí květiny a vyznává jí lásku. I nadále točila a zajímal se o ni i Hollywood. Bohužel to, po čem nejvíc toužila, nikdy nezískala – vlastní dítě. V roce 1936 při autonehodě potratila a už nikdy neotěhotněla. Jakožto nejoblíbenější německý pár se nevyhnuli ani zájmu nacistických pohlavárů. Obdivovali ji Hitler i Goebbels a bohužel stín téhle nálepky se za ní táhl i po válce, kdy na ni byl vydán zatykač kvůli kolaboraci. Po válce přišli o všechen majetek, Max byl dokonce i zatčen, ale propagace nacismu mu nikdy nebyla prokázána. Později vyjde najevo, že spolu s Anny během války ukrýval dvě židovské děti.