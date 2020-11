Antonie Hegerlíková: Chtěla být v klášteře, podruhé se vdala v sedmdesáti

Seriál F. L. Věk ze sedmdesátých let minulého století zná asi každý. Maminku F. L. Věka si zahrála právě Antonie Hegerlíková, která se však k herectví dostala náhodou. Původně totiž chtěla být v klášteře a starat se o děti.

Velká láska k divadlu Malá Tonička vyrůstala s rodiči v Žilině, tatínek tam pracoval jako vojenský pekař. Jak později herečka vzpomínala, měla idylické dětství. Hodně chodili na výlety po okolí a tatínek je vychovával k úctě k přírodě. Když pak zemřel, bylo Antonii osm let, ale až do smrti na jeho moudré rady vzpomínala. Rodinná idyla skončila s nástupem fašismu. Matka musela s oběma dcerami utéct do Prahy, kde se Tonička poprvé dostala do divadla. A hned se zamilovala, a to tak silně, že už tenkrát věděla, že nic jiného než herectví dělat nechce. Vidět jste ji mohli nejen v seriálu F. L. Věk, ale taky ve filmech Marketa Lazarová, Romeo a Julie na konci listopadu nebo Babička. Nejvíce ovšem excelovala na divadelních prknech – v Divadle na Vinohradech strávila celý svůj život. Regina Rázlová: Byla rok ve vazbě, důvěru v muže získala ve třetím manželství 16 Ví, jak vypadá život nahoře, ale i hodně dole. Hrála v Národním i…

První manželství Za druhé světové války poznala svého prvního manžela: divadelního teoretika Antonína Dvořáka. Režíroval v Divadélku ve Smetanově muzeu a právě tam se s ním Tonička setkala. Antonín měl za sebou pobyt v Dachau, odkud se jako zázrakem dostal v roce 1941 domů. Pět let spolu chodili, než se vzali. 6. srpna 1946 byla svatba a pět dnů před ní podepsala i smlouvu do Divadla na Vinohradech. To se stalo na dlouho jejím druhým domovem. Přesně za rok porodila dceru – a právě ona byla příčinou rozpadu jejich až doposud bezproblémového manželství. Dvořák totiž nesnášel malé děti a Toničce to velmi důrazně naznačoval už před svatbou. Po narození dcery jí řekl, že pokud chce, aby spolu zůstali, musí dát dceru k babičce. Jenže Antonie se dcery nevzdala a odešla i s dcerou. Marta Vančurová: Odmítla Hollywood, během boje s rakovinou ji opustil partner 11 Něžná tvář, křehký vzhled, sametový hlas a síla na rozdávání. Která z…

Nejlepší kamarádka a druhé manželství Zní to tak trochu jako z pohádky, ale život někdy takový bývá. Ve Vinohradském divadle se Antonie podruhé zamilovala, ale do ženatého kolegy Otomara Krejči. Krejča se však kvůli synovi nechtěl rozvést, takže Tonička opět zůstala sama. Jak mohla vědět, že na svou poslední a velkou lásku si bude muset počkat až do svých sedmdesáti? A že to bude dokonce manžel její nejlepší kamarádky Marie Motlové? Byl jím herec Karel Fridrich, kterého Antonie považovala za slušného chlapa. Ovšem ani na okamžik ji nenapadlo, že jednou bude jejím partnerem. Nesmrtelný Pan Tau: Otto Šimánek roli kouzelného pána s buřinkou nesnášel 16 Přestože si zahrál víc než stovku rolí, proslavila ho ta, v níž…