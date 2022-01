Antonie Nedošinská: Kolegové jí záviděli a uráželi ji, s hraním skončila

Přestože Antonie poslechla a švadlenou se nakonec vyučila, a dokonce se tím nějaký čas i živila, potají chodila na hodiny herectví. Později odešla ke kočovné společnosti a jezdila s ní po zemi. Během jedné takové štace poznala i ochotníka, bankovního úředníka Jiřího Nedošinského. Oba se do sebe zamilovali a láska to byla tak velká, že se Jiří dokonce vzdal svého místa v bance, aby mohl jezdit s divadlem a být nablízku své Antonii.

Legendární herečka se narodila v roce 1885 na Smíchově do dělnické rodiny. Žili v chudých poměrech, přesto už odmalička toužila po herecké kariéře. Tatínek byl totiž zdatný zpěvák, zpíval v Hlaholu. Bohužel moc pochopení Antonie pro svoje umělecké sny nenašla, a to zejména u matky. Ta byla velká organizátorka a všem dětem naplánovala, co budou jednou dělat. A protože Antonie byla velmi šikovná, pokud jde o šití, měla se vyučit švadlenou. Na dceřiny námitky, že se chce stát herečkou, matka jen odpovídala, že není dost hezká.

Zůstala sama s dcerou

V roce 1919 se oba dostali do Prahy do Švandova divadla, tam Antonie zůstala devět let. Měli štěstí, alespoň ze začátku. Byt měli hned v blízkosti divadla, takže to neměla herečka daleko. Byla velmi pracovitá, kromě divadelních zkoušek odbíhala domů poklidit a starat se o domácnost. Rodinné štěstí bohužel netrvalo dlouho, v roce 1923 podlehl manžel srdečnímu onemocnění a herečka zůstala sama s dcerou Jiřinkou. Neměla to lehké, ale zvládala to s grácií.