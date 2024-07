Arteterapie jako klíč k dobré náladě, vyrovnané psychice i tělesnému zdraví. Jak probíhá?

Arteterapie je druh léčebné umělecké tvorby, díky které pomůžete své unavené a nemocné duši. Může se jednat o léčbu malbou, hudbou, tancem nebo simulací pohádkového či snového příběhu. Přiblížíme vám, co je to terapie barevnou malbou. Zjistíte, jak barvy dokáží léčit a jak působí na naši psychiku, náladu a emoce. Mirka Ondrušková, lektorka Art Therapy Frederika, přiblíží, jak taková léčba uměním probíhá a pro koho je vhodná.

Jak působí barvy na psychiku?

Barvy na nás působí každý den už ve chvíli, kdy ráno otevřeme oči po nočním spánku. Často se díky správným barvám ve své ložnici dokážete naladit na pozitivní vlnu a den začít s úsměvem. Není proto divu, že jsou zažité barvy, které se hodí spíše do ložnice, a jiné zase do kuchyně. Podobné je to také s barvami v oblékání, doplňcích nebo dokonce i líčení či jídle.

Každý z nás je osobnost a barvy vnímá jiným způsobem. Někomu je červená sympatická, pro jiného to může být natolik agresivní barva, že se jí raději vyhýbá. Svůj styl oblékání a doplňků se proto vždy snažíme nevědomky ladit do nám příjemných barev, ve kterých se cítíme sebevědomí, svobodní a šťastní. Možná proto se vám už také někdy stalo, že jste chtěli být odvážnější a pořídili jste si nový módní kousek v pro vás netypické barvě, který nakonec zůstal ležet v šatní skříni.

Jak barvy ovlivňují naši psychiku, vysvětluje Mirka Ondrušková, lektorka kurzu Art Therapy Frederika: „Barva je mnohem víc než jen zbarvení světa kolem nás. Jedná se o živou energii, která k nám promlouvá každý den, a tím na nás stále působí. Žádná barva není pro člověka nijak škodlivá. Právě naopak. Každá barva je nějakým způsobem důležitá. Ukazuje, na které oblasti se ve svém životě máme zaměřit. Stačí jen pochopit to, co nám každá barva chce říct.”

Která barva léčí?

O léčivé energii barev věděly už staré indiánské kmeny. Také Řekové, Číňané a Egypťané sílu barev často využívali k léčbě mnoha zdravotních problémů. A věděly to také naše prababičky, které obklady převazovaly účelně modrým šátkem v mariánské barvě, protože věřily, se díky němu zdravotní problém rychleji vyřeší.

Není žádným tajemstvím, že pokud má tělo dlouhodobý nedostatek určité barvy, objevuje se větší sklon k psychickým problémům a následně i zdravotním obtížím. Léčivé účinky byly vědecky podložené také u slepých pacientů. I pro ně jsou barvy nepostradatelné. Proto je velmi důležité, aby naše barevné vnímání bylo v rovnováze.

Vědci přišli na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu. Při svých pokusech zavřeli slepého člověka do červeně natřené místnosti. Slepému se zvýšila tělesná teplota i tep. Když udělali ten samý test v modře vymalované místnosti, výsledek byl opačný.

„Zelená barva působí uklidňujícím, relaxačním a léčivým dojmem. Hodně napomáhá dobré psychické kondici a je důležitá pro celý nervový systém. Červená barva je barvou ženství, vášně a sexuality. V některých případech ale může také vyvolávat hněv a agresivitu. Působí na nás energeticky a podporuje prokrvení,” objasňuje Ondrušková.

Barvy pomáhají v léčení jak v přímé, tak i alternativní medicíně. Barevným světlem na vás může svítit odborný lékař, aby podpořil hojení rány či vitalitu problémové části těla. Konkrétní barvy je možné začlenit do míst, kde trávíte nejvíce času, a díky tomu působit na svoji psychiku. Můžete si také vybrat z mnoha kurzů, seminářů a terapií barvami, díky kterým si zkvalitníte a zlepšíte život.

Arteterapie, uzdravení barvou

Jednou z léčebných metod je také Art Therapy Frederika. Jak taková terapie probíhá, přiblíží Ondrušková: „Kurz se koná v příjemném a bezpečném prostředí, které je připravené na uzdravení barvou. V první části kurzu se účastníci seznámí se všemi barvami, získají na ně nový pohled a pochopí, co nám která říká a jak na nás působí. Vnímání barev tak pro ně dostane nový rozměr. V další části terapie se stanete umělcem. Nemusíte být nijak umělecky nadaní a kreativní. Nejdříve pastelkami, později akvarelem či akrylem namalujete svůj obraz na dané téma. Malbu zvládne každý, dokonce i úplný začátečník. Není potřeba mít obavy.”

Stojan, pastelky, štětce a barvy máte přichystány. Jako první malujete abstraktní obraz. Malbu zvládne každý. Dokonce i ten, kdo si myslí, že v sobě nemá ani kapku malířského umu.

Díky práci s barvami a vlastní tvorbě člověk dokáže lépe pochopit sám sebe a své potřeby. Uvolní se, zaměří se jen sám na sebe a nechá skrz pastelku nebo štětec promlouvat své vlastní vnitřní já. V žádném případě se neočekává, že váš výsledný obraz bude hodný umělecké výstavy. Pokud tedy máte pocit, že malovat neumíte a kurz pro vás není vhodný, jste na omylu. Pro ostatní nesmyslná čmrkanice se pro vás stane velkým životním dílem. Absolvováním kurzu se váš pohled na barvy zásadně změní a podaří se vám najít ztracenou harmonii, vnitřní soulad a nový nádech života.

„Tvoření abstraktních obrazů na dané téma pomůže klientům najít tu nejdůležitější barvu pro jejich současný stav, daný pocit a emoci. Barevný koncept obrazu si volíte sami. Po dokončení si společně o vaší tvorbě popovídáme a najdeme v ní harmonii, klid a uvolnění. Domů si tak odnášíte nabitý klid, rovnováhu a pochopení. Pro maximální účinek terapie je dobré, abyste si po kurzu již nic neplánovali a věnovali se jen sobě a svým pocitům.”

Arteterapie léčí traumata a rozvíjí kreativitu

Arteterapie pomáhá při řešení psychických problémů, které jsou často spouštěčem těch zdravotních. Pokud tedy vyléčíme své duševní zdraví, pomůžeme sami sobě po všech stránkách. „Našimi klienty jsou ti, kteří mají své individuální životní problémy, např. řeší svá traumata z dětství, partnerské vztahy, zdravotní problémy atd. Navštěvují nás ale také lidé, kteří se chtějí dozvědět něco více o barvách nebo v sobě jen rozvinout svou kreativní stránku,” přibližuje Ondrušková.

Obraz, který vytvoříte, si odnášíte domů, a díky tomu posilujete své uzdravení. Při dodržení určitých postupů z terapie můžete malovat i sami ve svém soukromí.

Záleží jen na vás, jak často k sobě necháte promlouvat barvy. Skupinové arteterapie můžete bez omezení opakovat i několikrát ročně. Jakmile ale pochopíte, co vám barvy přinášejí a jak s nimi máte pracovat, není problém vzít si plátno a štětec do ruky i v pohodlí vlastního domova.