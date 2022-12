Astroložka Jarmila Gričová: Co vás čeká v roce 2023 v oblasti citů a erotiky?

V létě – hlavně v červenci – byste měli vyrazit na dovolenou ve dvou. Zážitky, které vám vesmír štědrou rukou servíruje, budou tak krásné, že zapomenete na veškeré hádky, spory a jiná nedorozumění. I když vás miláček rozčiluje a jeho nápadům občas nerozumíte, sporům se vědomě vyhýbáte. Je vám jasné, že hádka by lehce mohla přejít v zemětřesení, jehož následky by byly nedozírné. V podzimních měsících se můžete těšit na zásadní vztahovou stabilizaci. Pokud jste ještě nemluvili o svatbě, je pravděpodobné, že se na tuto možnost řeč stočí. A vy nebudete proti!

Do května, kdy vaším znamením prochází Jupiter, se máte šanci okolnímu světu předvést v co nejlepším světle. Právě proto si vás vaše okolí začne všímat a konečně začne správně hodnotit vaše kvality. Zatímco ostatní mají o ctitele nouzi, vy nevíte, na koho svou pozornost zaměřit dříve. Pokud jste zadaní, měli byste se především věnovat rodině a starat se, aby jí bylo co nejlépe. Když usoudíte, že je to zvládnutelné, požádejte o hypotéku, za kterou pro sebe a pro své milé zařídíte bydlení. Podmínky, které získáte, patří k těm, jež vám budou všichni ostatní právem závidět.

Když ale vydržíte do Valentýna, který probíhá pod pozitivním vlivem spojených sil Venuše a Neptunu, všechno se v dobré obrátí. Ve vztahu chytíte druhý dech. Jako singles k sobě přitáhnete někoho, kdo vám bude na první pohled sympatický a s kým vám bude dobře. Další úspěšné vztahové období vás čeká na podzim. V poslední říjnové dekádě se vaše vládkyně Venuše dostane do harmonického vztahu s Jupiterem a ukáže vám vašeho partnera v novém a velice přitažlivém světle.

Když se už ale rozhodnete, měli byste sebrat odvahu a pronést rozhodující slovo. Nezapomínejte, že lidí, kteří si všimli, že váš nový objev stojí za to, je víc – a všichni jen čekají na moment, kdy by vás mohli nahradit. Když se pak Venuše ve druhé polovině dubna dostane do vašeho znamení, kde vydrží až do začátku května, budete mít spoustu šancí na erotické experimenty. Jsou to zejména ty, o kterých už dlouho uvažujete, ale o něž jste dosud neměli odvahu partnera požádat. Když o nich však začnete mluvit nahlas, pochopíte, že se na ně těší snad ještě víc než vy!

To, že líná huba funguje jak v hlubokých vztazích, tak ve flirtu jako holé neštěstí, víte už dávno. Právě proto se od začátku roku zaměřujete na vymýšlení vhodných a účinných způsobů, jimiž chcete opačné pohlaví okouzlovat a svádět. Šance, že se mezi všemi lidmi, s nimiž vstoupíte do kontaktu, najde někdo, kdo je opravdu výjimečný a kdo s vámi po všech stránkách ladí, je pak značně vysoká. Zprvu si sice můžete myslet, že se přece nebudete vázat napořád, ale pak usoudíte, že by byla škoda, kdybyste si něco tak krásného a ojedinělého nechali utéct.

Na přelomu jara a léta, kdy vaším znamením prochází Mars, si však dejte pozor na to, co pro vytvoření ideálního vztahu a ideální rodiny, která je vaším snem, děláte. Pokud byste se rozhodli, že své štěstí založíte na tom, že rozbijete nějaký dosud fungující vztah, zcela určitě se vám to podaří. Je však otázkou, zda je vaše řešení rozumné i z hlediska dlouhodobého. Další možnost nové lásky přichází v době vánoční. Mezi 4. a 28. prosincem se můžete seznámit s člověkem, který dokáže oslovit vaši duši a rozehrát vaše tělo. Takového se pak držte a nepusťte!

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Hned na začátku roku (přesně mezi 3. a 26. lednem), kdy vaším partnerským sektorem prochází Venuše, si opět naplno uvědomíte, jak moc je pro vás váš partner důležitý a jak jste rádi, že ho máte. Jde o dny, v nichž se oba učíte respektovat osobnost toho druhého a učit se od něj to, co byste sami nikdy nezvládli. Přesto jde o vztah, který by vás neměl příliš svazovat. Když miláček přijde s tím, že by chtěl sám vyrazit třeba na dovolenou, není to proto, že by tam hledal dobrodružství, ale proto, že chce a potřebuje čas, ve kterém si může srovnat myšlenky. Když mu to dopřejete, můžete potom oba naplno využívat dny mezi 5. červnem a 7. říjnem, kdy vaším znamením prochází Venuše.

Konečně budete mít dost času na uvažování o tom, co od vztahu vlastně chcete. Zároveň si určíte, co jste schopni pro váš partnerský soulad sami aktivně udělat. Když se pak mezi 11. a 15. srpnem dostane Venuše do konjunkce se Sluncem, můžete bez obav začít mluvit o tom, jak si představujete váš další společný život. Při vyslovování svých přání byste však měli být opatrní a dbát na formulaci. To, co si přejete, se vám totiž může do posledního písmene splnit!