Astroložka Jarmila Gričová radí: Na tyto dny a měsíce si dejte v roce 2023 pozor!

I když všichni doufáme, že rok 2023 konečně přinese lepší časy, najdou se samozřejmě i dny, které přinesou těžkosti. Astroložka Jarmila Gričová se zaměřila na jednotlivá znamení zvěrokruhu, aby zjistila, které dny jsou pro ně rizikové. Co platí pro vaše znamení?

BERAN (21. 3. – 20. 4.) I když jsou jarní měsíce, kdy vaším znamením prochází Jupiter, který navíc do 7. března harmonuje se Saturnem ve vašem sektoru přátel, považovány za úspěšné a vy si v nich opravdu nemáte na co stěžovat, musíte se 20. dubna popasovat s náročným planetárním jevem – tedy se slunečním zatměním. Jde o den, kdy byste měli být hodně opatrní na všechno, co děláte a do čeho se pouštíte. Pečlivě si vybírejte lidi, kterým se budete svěřovat se svými tajemstvími. To, že slíbí, že si nechají od vás získané informace pro sebe, ještě neznamená, že to opravdu udělají. Stejně tak byste měli být opatrní při veškerých finančních manipulacích. Chyba, kterou byste udělali, by se opravovala velice obtížně. A o tom, že byste posílali peníze na podezřelé účty, nesmíte uvažovat už vůbec. Mezi 27. srpnem a 11. říjnem, kdy vaším partnerským sektorem prochází Mars, si dávejte pozor na zbytečné konflikty ve vztazích všeho druhu. Doma se snažte slušně chovat k partnerovi, v práci rozumně vycházejte s kolegy. Existuje nebezpečí výbuchu, jehož následky byste jen obtížně likvidovali. Když budete zejména v bouřlivé řeči dvakrát měřit a jednou řezat, bude to lepší!

BÝK (21. 4. – 21. 5.) Zima proběhne v pořádku a poměrném klidu. Na jaře se však setkáte s energií, se kterou ani vy, ani nikdo jiný na celé zeměkouli dosud zkušenosti nemáte. Mezi 23. březnem a 11. červnem poprvé po více než dvou stoletích nakoukne Pluto do Vodnáře a tím do vašeho sektoru profese. I když padnou nabídky, které vám život v jiném zaměstnání, eventuálně v cizině popisují ve velice lákavých barvách, měli byste přemýšlet, zda riziko spojené s tak zásadním zlomem profesní dráhy není až příliš velké. Náročné budou v tomto směru zejména dny kolem 20. dubna, kdy Pluto vytvoří kvadraturu se Sluncem ve vašem znamení. Tam si musíte uvědomit, že ne všechno, co se vám lidé, kteří vás chtějí získat, snaží namluvit, je pravda. Opatrnost je víc než namístě! Dalším náročným dnem bude měsíční zatmění, které se 28. října ve vašem znamení odehrává. Jde o jev, který je hodně náročný pro vaše emoce. Hrozí, že o sobě budete zbytečně pochybovat hlavně v oblastech, v nichž jste opravdu dobří, což nemáte zapotřebí. Kdybyste si zachovali chladnou hlavu a zdravý rozum, s nímž se budete hodnotit, bude to pro vás i pro vaše okolí daleko lepší.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.) Už během jara se připravte na zásadní změny planetárních energií, které na vás působí. Nejdůležitější vám vysílá Saturn, který se 7. března dostává do Ryb. Náročné dny vás čekají zvláště kolem 21. května, kdy vytvářejí kvadraturu se Sluncem ve vašem znamení. Tam si pak dávejte pozor na své plány a hlavně na to, s kým se o nich bavíte. Nebezpečí, že se najde někdo, kdo vám váš nápad zcela bezohledně ukradne a začne jej vydávat za svůj, je až příliš značné. Když se pak do kvadratury se Saturnem dostane váš vládce Merkur (což je v prvním kole mezi 14. a 16. červnem a v kole druhém mezi 9. a 11. listopadem), pak hrozí, že budete svět vnímat jako daleko horší, než ve skutečnosti je. Když se něco nepovede, začnete hned hledat někoho, kdo za to může. Je to sice pochopitelné, ale velice nerozumné. Podobným jednáním můžete proti sobě zbytečně popudit i lidi, kteří to s vámi myslí dobře a mají vás rádi. Další krizi může přinést mezi 1. a 3. říjnem opět váš vládce Merkur, který je tentokrát v napjatém vztahu s Neptunem. Hrozí, že pod jeho vlivem uvěříte i tomu, nad čím byste jindy mávli rukou jako nad totálním nesmyslem.

RAK (22. 6. – 22. 7.) Do 18. května, kdy je Jupiter v Beranu, si dávejte pozor na zbytečné utrácení, ale zároveň i na přeceňování svého vlivu. To, že chcete ostatním pomáhat, je rozumné, ale ještě to neznamená, že se kvůli tomu musíte zničit a své pečlivě promyšlené plány vzdát. Když se pak Jupiter přesune do Býka, můžete čekat nejen uklidnění, ale i zásadní vylepšení vašich přátelských vztahů. Opět se přesvědčíte, že máte kolem sebe lidi, kteří jsou pro vás ochotní dělat a udělat opravdu hodně. Navíc na vás pořád ještě působí Pluto z vašeho partnerského sektoru. Když se mezi 23. březnem a 11. červnem přesune do vašeho sektoru peněz, měli byste si dát pozor na půjčky, hypotéky a podobné aktivity. To, co se na první pohled zdá jako něco naprosto skvělého, v realitě tak skvělé zdaleka být nemusí. Když se pak Pluto vrátí do vašeho partnerského sektoru, kde vytvoří mezi 20. a 24. červencem opozici se Sluncem, hlídejte si to, co děláte. Hrozí, že partnerovi řeknete víc, než byste chtěli, a navíc i tónem, který nedokáže tolerovat. Další náročné dny vás čekají na přelomu druhé a třetí říjnové dekády, kdy se Slunce setkává s Merkurem a zároveň tvoří s Plutem kvadraturu. Tam pak dodržujte veškeré předpisy a zákony. Mohou vám sice připadat jako něco totálně nesmyslného, ale na to se vás nikdo neptá.

LEV (23. 7. – 22. 8.) Nedá se říct, že byste měli pořád jen problémy, ale spíš lze zkonstatovat, že staré potíže, které jste měli zvládnuté a v nichž jste se dokázali pohybovat, vystřídají nové životní zkoušky. O ty první se postará Saturn. Po více než dvou letech, kdy pobýval ve vašem partnerském sektoru a kdy vás v rámci partnerského míru nutil k lecjakým ústupkům, se teď na začátku března stěhuje do vašeho sektoru peněz cizích. V dalších dvou letech bude potřeba, abyste si každou finanční transakci, která se váže s půjčkou, hypotékou nebo i jen naprosto obyčejným kontokorentem, hodně dobře rozmysleli. O další změny se postará Pluto, které mezi 23. březnem a 11. červnem pobývá ve vašem partnerském sektoru. Pokud jste si dosud mysleli, že svého miláčka znáte a že vás ničím nepřekvapí, zjistíte, že to byl zásadní omyl. Překvapení, která vám přichystá, bude tolik, až vám půjde hlava kolem! Pozor si musíte dávat i mezi 2. a 4. únorem, kdy Slunce z vašeho partnerského sektoru tvoří kvadraturu s Uranem. Hrozí, že lidé budou daleko méně trpěliví, než byste si přáli a potřebovali. Další náročné dny přináší začátek třetí červencové dekády. Mars je v opozici se Saturnem a vy si musíte dávat pozor, abyste se nestali obětí cizích manipulací. Ne každý, kdo vám říká, že to s vámi myslí dobře, to tak opravdu myslí…

PANNA (23. 8. – 22. 9.) To, že jste spoustu posledních let měli v lásce štěstí, které vás spolehlivě vytáhlo i z hodně velkých průšvihů, nepotrvá navždy. Pluto, které vám tyto pozitivní chvíle přinášelo a garantovalo, se totiž od 23. března do 11. června z vašeho sektoru lásky a romantiky poprvé přesouvá do Vodnáře, odkud bude ovlivňovat spíše práci a zdraví. Pokud však chcete ve vztazích něco vylepšit, máte na to celou druhou polovinu roku, kdy se do Kozoroha ještě vrátí. O další zajímavé zážitky se postará Saturn, který se 7. března překulí do vašeho partnerského sektoru. Vážný a odpovědný přístup ke vztahu, který od vás vyžaduje, vám naštěstí problémy nedělá. Za svého partnera sice fungovat nedokážete, ale přimějete ho, aby nad svým jednáním přemýšlel a aby hlavně nedělal zbytečné chyby. To, že to zvládnete, však ještě neznamená, že život vás samotných bude připomínat cestu posetou růžemi. Pozor si musíte dávat zejména mezi 21. dubnem a 15. květnem (následně pak mezi 23. srpnem a 15. zářím), kdy půjde váš vládce Merkur zpětným chodem. Je potřeba, abyste jednali opatrně a v záležitostech, které se týkají majetku a práva, byli opravdu na pozoru. Když si ještě mezi 1. a 3. říjnem, kdy je Merkur v opozici s Neptunem, dáte pozor na nepodložené sliby a neproveditelné nápady, mohl by rok proběhnout celkem dobře.

VÁHY (23. 9. – 23. 10.) Do 7. března se opravdu nemáte čeho bát. Vaším partnerským sektorem prochází Jupiter, který upevňuje jak vaše vztahy osobní, tak pracovní. Pokud se rozhodnete, že se v zaměstnání či doma do něčeho pustíte, můžete si být jistí, že všechno dopadne skvěle. O další zajímavé změny se postará Pluto, které vás dosud ovlivňovalo ve všem, co se týkalo rodiny. Teď vám konečně dává šanci na rozvinutí vašich talentů a všech možností, které jste dosud zanedbávali nebo jste se jim nemohli věnovat tak, jak jste si představovali. Když se tak stane a vy v sobě objevíte třeba opravdu nečekané umělecké talenty, ničemu se nedivte, ale snažte se je využít naplno. Přestože jde o rok, který je vám globálně příjemný, jsou i v něm dny, kdy byste měli jednat opatrně. První náročné období spadá na dny mezi 2. a 6. únorem, kdy se vaše vládkyně Venuše dostává do kvadratury s Marsem. Nebezpečí, že se s někým pohádáte, je vysoké, ale možnost, že bez velkého uvažování iniciujete rozchod a pak toho budete litovat, je ještě větší. Právě proto byste si měli veškeré podobné nápady rozmyslet a alespoň dvakrát se na ně vyspat. Ještě náročnější bude první listopadový týden, kdy je Venuše v opozici s Neptunem. Tam si pak dejte pozor jak na to, co vám kdo slibuje, tak na to, co slibujete vy jemu. Na nepodložených slibech se totiž stavět nedá…

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.) Pokud jste se ještě nenaučili spolupracovat a neuvědomili si, že ke svému životu nepotřebujete člověka, který vám na všechno přitakává, ale jedince, který si dovede i v soužití s vámi zachovat vlastní identitu, budete mít konečně příležitost zjistit, jak to funguje. Základním pozitivním planetárním prvkem, který na vás působí, je Jupiter, který od 18. května až do konce roku prochází vaším partnerským sektorem. Pod jeho vlivem se dokážete jak v práci, tak doma domluvit na spolupráci ne proto, že byste museli, ale proto, že je vám jasné, že je to tak snazší a jednodušší. Stejně příznivý je vám Saturn, který od 7. března pobývá v Rybách. Do vašich vztah

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.) O tom, že občas (tedy – upřímně řečeno – spíše hodně často) jednáte a hlavně mluvíte dřív, než přemýšlíte, víte už dávno své. V posledních více než dvou letech jste v této oblasti žádné zásadní problémy neměli. Postaral se o to Saturn, který procházel a který až do 7. března i nadále prochází vaším sektorem komunikace. Jeho vliv vám přece jen bránil v řečech, které by vám mohly uškodit. Když se však na začátku března Saturn přesune do Ryb, musíte se začít hlídat sami. Přísloví o tom, že vyřčené slovo a vystřelený šíp nikdo nezastaví, pořád ještě platí. Pozor na to, co říkáte, si musíte dávat zejména mezi 16. a 18. červencem, kdy se Merkur dostává do napjatého vztahu s Jupiterem z vašeho sektoru práce a zdraví. Hrozí, že si v obou těchto oblastech budete věřit víc, než je rozumné, a pak se budete divit, že se dosud bezvadně fungující tělo rozhodne stávkovat. Kdybyste pochopili, že byste své tělesné schránce měli věnovat minimálně stejnou pozornost a péči, jakou věnujete svému autu, bylo by všechno rázem daleko lepší. Stejně opatrní byste měli být na přelomu druhé a třetí zářijové dekády, kdy je Slunce v opozici s Neptunem. Tam pak platí, že se opravdu nemá věřit všemu, co se vám kdo snaží namluvit. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.) To, že jste samostatní a chcete o svém životě rozhodovat sami, víte už od dětské kolébky. Tentokrát se však dostáváte do stavu, kdy musíte o svou existenci opravdu zabojovat. Váš vládce Saturn naštěstí pro vás opouští 7. března váš sektor peněz vlastních (což je dobře, protože konečně nebudete muset hlídat každou korunu) a přechází do vašeho sektoru komunikace. Mezitím se do vašeho sektoru majetku vlastního dostává Pluto. Pobude zde sice jen mezi 23. březnem a 11. červnem, ale jeho vliv bude intenzivnější, než si umíte představit. Právě proto by bylo rozumné, kdybyste se soustředili jen na aktivity, které máte pod kontrolou a jejichž průběh můžete vlastními silami ovlivnit. To, že zvládnete jaro, ještě neznamená, že bude všechno v pořádku. Opatrnost v jednání je nezbytná zvláště mezi 7. a 12. říjnem, kdy s Plutem, které je už opět ve vašem znamení, tvoří kvadraturu Mars. I když víte, že máte pravdu, musíte ji prosazovat způsobem, který zbytečně nenaštve jak vaše kolegy v práci, tak rodinu doma. Když se pak do kvadratury s Plutem postaví Venuše (mezi 1. a 5. prosincem), nehádejte se zbytečně s partnerem. Můžete mít pocit, že jsou vaše názory cennější a hodnotnější, ale vnucovat mu je přesto nesmíte. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) Vzhledem k tomu, že váš vládce Uran pobývá stále ještě v Býku, nemůžete počítat s nějakou zásadní pozitivní životní změnou. Zejména v rodinných záležitostech se dějí věci, které ovládnout nedokážete a vlastně se o to ani nesnažíte. Usoudíte, že bude lepší, když je necháte probíhat samospádem a sami je budete pozorovat zpovzdálí. O spoustu nelehkých témat k přemýšlení se vám postará Saturn, který se od 7. března dostává do vašeho sektoru hodnot vlastních. Najednou začnete přemýšlet, co je pro vás důležité a co není. Závěry, k nimž dospějete, byste si měli dobře zapamatovat. Další dva roky se jimi budete řídit v životě svátečním i všedním. Co se planetárních vlivů týče, musíte být opatrní hned na začátku února, kdy se Slunce dostává do napěťového vztahu s Uranem. Pokud vám instinkt říká, že nemáte někomu věřit, nepřesvědčujte se, že je skvělý a že byste ho měli posuzovat vlídněji. Stejný aspekt se opakuje mezi 11. a 15. listopadem. Tam byste si však měli hlídat lidi, kteří vás nemají důvod mít rádi. Jejich aktivita se zvyšuje a vy budete mít co dělat, abyste se jejich negativnímu vlivu ubránili. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…