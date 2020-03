Tento virus změní lidstvo psychicky. Změní myšlení. Vždy, když se nějaký virus šířil na určitém území, tak lidé sice říkali, že je to strašné, ale bylo to daleko. A nyní se objevil virus, který zasáhl celý svět. A to velmi rychle. Jeho rychlý nástup byl umožněn tím, že nikdo nevěřil, že by se to mohlo stát. A tak najednou lidé pochopili nebo budou muset pochopit, že některé problémy jsou opravdu celosvětové a že je nutné spolupracovat. Z tohoto hlediska je jedno, jak virus vznikl, z tohoto hlediska je potřeba posoudit, PROČ vznikl: Svět je takové zvláštní divadlo, ve kterém spolu jednotlivé státy neustále soupeří. Nebo bojují. Nyní se vyvinula situace, která jasně ukázala, jak je planeta malá a že je potřeba spolupracovat.

Platíme za to, že je dnes svět otevřený. Lidé cestují, a tak se virus nebo cokoli jiného přenáší bez problémů. Kdyby to bylo v době, kdy lidé necestovali, nakazila by se nějaká oblast, ta by se promořila a tím by to skončilo. I proto je jedno, jak tento virus vznikl, zda se přenesl na člověka ze zvířete nebo podle konspiračních teorií byl odněkud vypuštěn. Lidé vlastně ani nikoho nepotřebují, kdo by podobné věci „vyráběl“, protože svým neekologickým chováním si vyrábí tyto viry sami.

Lidé z přírody čerpají neetickým a někdy neuvěřitelně krutým či nepromyšleným způsobem potravu a zdroje. Když pozorujeme, jak hrozná je v některých státech na některých tržištích hygiena, co všechno se konzumuje, je jasné, že tohle upozornění není poslední. Lidé planetu ničí, přibývá nás, a tak je možné, že občas přijde nějaká regulace ze strany přírody. Naštěstí je člověk inteligentní a nečeká na to, až bude vyhuben, a tak vymýšlí nové látky, nové protilátky a nové vakcíny. Narůstají také skupiny lidí, které se různě sdružují a vyvolávají aktivity, například ekologické. Jde o to, aby si čím dále více lidí uvědomilo, že země, která je živý systém, vyžaduje a bude vyžadovat stále intenzivněji, abychom se s ní naučili lépe sžívat.

Co na to Černá Luna

Vidíme, že už nikdo neváhá jako na začátku a až na pár výjimek dělají všechny státy podobná opatření v boji proti koronaviru. Další věc, která se změní, bude jiný pohled na výuku a také na zaměstnávání některých lidí, protože se otevřelo téma, které se bude do budoucna hodně rozvíjet, a to je práce z domova a také vyučování on line. No, a protože se na to dívám i z hlediska astrologie, tak Černá Luna, která se pohybuje znamením Berana, bude brzdit podnikatelský sektor.

Do října 2020 bude Černá Luna v Beranu. V tomto období projde podnikatelský sektor očistou. Některé firmy skončí, některé se spojí, aby byly silnější, ty prozíravější to již udělaly. Pro podnikatele bude tento rok náročný. Až se Saturn přesune do Vodnáře, tak se projeví to, co je pro vodnářské energie charakteristické, a to jsou mnohem vyšší výdaje než příjmy. Saturn se dostane (dostal) do Vodnáře 22. 3. 2020 a bude tam do 2. 7. 2020, takže to bude jen taková ochutnávka, která nám napoví, co se bude dít, až se Saturn do Vodnáře přesune na delší dobu. A protože Saturn je pomalá planeta, která vytváří změny dlouhodobé, tak se můžeme připravit v roce 2021 na velmi silné události. Budeme muset řešit nejen ekonomiku, ale také velké přesuny lidí.

