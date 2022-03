Astrozprávy na duben: Ideální měsíc pro plány do budoucnosti. Nepromarněte ho

Na co bychom se v dubnu měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie? Jaké energie budou vládnout? Podívejte se na video v úvodu článku, kde nám to vysvětlí Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Využijte síly Draka

V dubnu bude vládnout nejmocnější zvíře čínského horoskopu – Drak. Co to ale znamená? Budeme mít nadhled a budeme mít možnost vidět dál do budoucnosti. Tudíž je podstatné se zaměřit na to, co nás čeká, a soustředit se na cíle, kterých chceme tento rok dosáhnout. Nemusíme se vůbec držet zkrátka a ani při zemi.

Jak konkrétně budou vypadat jednotlivé týdny? Co dalšího nás čeká, které dny jsou na co ideální? Podívejte se na video v úvodu článku, kde nám Jiří Černák vysvětlí, jaké energie budou panovat v dubnu z pohledu čínské kosmologie.

Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.