Astrozprávy na rok 2023: Rok Vodního zajíce přinese energii prosperity a štěstí

Na co bychom se měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie tento rok? Jaké energie povládnou v roce 2023? Podívejte se na video v úvodu článku, kde nám to vysvětlí Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

V roce 2023 nám bude vládnout Vodní zajíc. Jsou to energie, které jsou v čínské kosmologii spojovány se štěstím, proto by rok 2023 mohl být šťastný pro nás všechny.

Kniha proměn I-ťing nám u Zajíce říká, že je to energie prosperity. Tento rok by mohl být opravdu úspěšný. Věnujte se hodně vaší energii, abyste rok 2023 využili co nejlépe.

Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.