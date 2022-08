Astrozprávy na srpen: Na co se zaměřit druhý prázdninový měsíc?

Na co bychom se v srpnu měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie? Jaké energie budou vládnout? Podívejte se na video v úvodu článku, kde vám to vysvětlí Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Srpen je jedním z prvních měsíců, při kterém začínají vládnout kovové energie. Je čas se zaměřit na to, co jsme doposud vytvořili a teď to musíme náležitě zpracovat, abychom z toho měli co největší užitek.

Jak konkrétně budou vypadat jednotlivé týdny v srpnu? Co dalšího nás čeká, které dny jsou na co ideální? Podívejte se na video v úvodu článku, kde Jiří Černák vysvětlí, jaké energie budou v srpnu panovat z pohledu čínské kosmologie.

Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.