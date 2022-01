Astrozprávy na únor: Nebojte se nových věcí, mějte odvahu, ale buďte opatrní

Na co bychom se v únoru měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie? Jaké energie budou vládnout? Podívejte se na video v úvodu článku, kde nám to vysvětlí Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Co opravdu chcete?

Únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale o to bude zajímavější. Čeká nás dvojí vláda tygra - co to konkrétně znamená? Celý únor nás budou provázet energie, které pomáhají vytvářet něco nového, pomáhají prorazit na povrch akcím a činům, které se chtějí projevit už delší dobu. Proto je důležité vstoupit do tohoto měsíce s co největším elánem a sílou! Ovšem je důležité, abychom zůstali obezřetní. Na co si opravdu dát pozor?

Jak konkrétně budou vypadat jednotlivé týdny? Co dalšího nás čeká, které dny jsou na co ideální? Podívejte se na video v úvodu článku, kde nám Jiří Černák vysvětlí, jaké energie budou panovat v únoru z pohledu čínské kosmologie.

Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.