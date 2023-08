Babičky podle zvěrokruhu: Býčice jsou jako z pohádky, Račice starostlivé a Panny pedantky

Věk je pro Beranky jenom číslo a touha po dobrodružství se jich drží celý život. Zůstávají tak trochu věčnými dětmi, a proto jsou u vnoučat velmi oblíbené. Rády si s nimi hrají a podnikají různé aktivity a rošťárny. Nikdy se nestane, že by se s nimi děti nudily. Navíc kdykoliv budete potřebovat hlídání, vždycky budou k dispozici.

Jsou to typické babičky, které se objevují v pohádkách. Projevují se velmi moudře, o vnoučata pečují s láskou a vždy jim poskytnou, co potřebují. Kdykoliv k nim přijdete na návštěvu, mají naklizeno a napečeno. Rodičům se možná nebude ale líbit, že jim u nich děti nabírají na váze. Babičky v tomto znamení mají totiž věčný pocit, že jsou děti moc hubené, a proto je musejí pořádně vykrmit.

Děti rády a často hlídají. Jsou velmi starostlivé a pro rodinu by se rozdaly, proto jejich péči nezneužívejte. Někdy jsou ale až urputné a nebudou respektovat vaše pravidla, protože mají na výchovu svůj názor. Na druhou stranu si můžete být jistá, že bude o vaše ratolesti dobře postaráno a že jsou v bezpečí.

Babičky v tomto znamení jsou plné radosti ze života. Málokdy sedí jen tak doma. Rády pořád něco podnikají a sportují, pokud jim to zdraví dovolí. S dětmi je budou bavit výlety i různé hry a soutěže, při kterých budou rády vyhrávat. Také se stále učí něčemu novému a doma má nějaké novinky, které nechá děti otestovat. Nebudou také nastavovat nesmyslná pravidla a režim bude u nich volnější. Děti totiž vedou k samostatnosti.

Pokračování 6 / 12

Panna (23. 8.–22. 9.) – pedantka

U nich doma má všechno dokonalý řád. Kromě toho, že mají perfektně naklizeno, dodržují své rituály s železnou pravidelností. Pokud si dávají po obědě šlofíka, děti musejí také, když chodí v neděli do kostela, vnoučata berou s sebou. V žádném případě kvůli nim nemění své plány. Nikdy se ale nestane, že by na něco zapomněly. Do detailu totiž naplánují všechny aktivity včetně pauzy na svačinu. Musíte si zvyknout, že musí být vždy po jejich, v tom jsou nekompromisní.