Bábovka 13x jinak: Kelímková, z banánů i z cukety

Bábovka nemusí být jenom klasika, která se předává z generace na generaci. Vyzkoušejte jeden z 12 receptů na bábovku z dýně, s kefírem nebo s ořechy.

Rychlá bábovka

Recept, díky kterému zazáříte, i když nemáte na pečení příliš mnoho času. Rychlá bábovka podle hrníčkového receptu, kterou si zamilujete. Podle chuti můžete do těsta přidat i borůvky či jiné ovoce. Recept na rychlou bábovku najdete zde.

Tvarohová bábovka s kandovaným pomerančem (citronem)

Tvaroh je vděčná ingredience na přípravu dezertů, jako je právě bábovka. V kombinaci s kandovanými citrusy docílíte svěží sladké tečky, která zasytí, ale nebude vám po ní těžko. Recept na tvarohovou bábovku najdete zde.

Bábovka s kefírem

Kefír má pozitivní účinky na trávení, a proto je dobré jej zařadit do jídelníčku. A nikdo neříká, že to nemůže být právě v podobě sladké bábovky! Recept na kefírovou bábovku najdete zde.

Kokosová bábovka ze šlehačky

Šlehačková bábovka z kvalitní smetany je ta pravá volba pro návštěvy, ale i narozeninové oslavy. Kokosové těsto provoní celý byt a na závěr můžete bábovku přelít rozpuštěnou čokoládou. Recept na kokosovou bábovku najdete zde.

Ořechová bábovka

Kousky bábovky, které se v puse rozpadají a zároveň příjemně křupou. Nejčastěji se peče s vlašskými ořechy, použít můžete ale i lískové a pekanové. Recept na ořechovou bábovku najdete zde.

Dýňová bábovka

Až přijde dýňová sezóna a budete mít doma přebytek dýní, vyzkoušejte vláčnou dýňovou bábovku. Na sladké pečení doporučujeme dýni Hokkaidó nebo máslovou dýni, díky kterým je bábovka tak nadýchaná. Recept na dýňovou bábovku najdete zde.

Čokoládová bábovka s vaječným koňakem

Schováváte doma zbytky vaječného koňaku? A pokud ne, kdo říká, že jej nemůžete udělat znovu? A rovnou do bábovky! Tahle čokoládová s vaječňákem je jednoduše božská! Recept na čokoládovou bábovku najdete zde.

Citronovo-cuketová bábovka

Cuketa je jednou ze surovin, které můžete použít na pečení, a přesto neovlivní sladkou chuť. Naopak z ní vykouzlíte sytou a trochu „mokřejší“ bábovku. Recept na cuketovou bábovku najdete zde.

Rybízová bábovka

Rybízovou bábovku ocení všichni, kdo se vyhýbají příliš sladkým moučníkům. Nakyslá chuť rybízu perfektně ladí s odlehčeným těstem. Recept na rybízovou bábovku najdete zde.

Kelímková bábovka z jogurtu

Jogurtová bábovka podle naší čtenářky, která sklízí pochvalu zejména proto, že příprava a následné pečení jsou velmi rychlé. Pokud hledáte dezert pro neočekávanou návštěvu, rozhodně se hodí mít tento recept v záloze! Recept na kelímkovou bábovku najdete zde.

Bábovka "perníková"

Perníkovo-skořicová vůně není jenom vánoční záležitost. Bábovku s perníkovým kořením si můžete připravit kdykoliv během roku a uvidíte, že si na ní vždy pochutnáte! Recept na perníkovou bábovku najdete zde.

Rychlá banánová bábovka

Jak zdravě osladit bábovku? Přece banánem! Před pečením nezapomeňte ochutnávat těsto a sladit podle vlastní chuti. Rychlá banánová bábovka je navíc zdravější variantou té klasické.

Recept na banánovou bábovku najdete zde.

Minibábovky z nadýchaného těsta (do mini silikonových forem)

3 vejce

250 g krupicového cukru

100 g horké vody

100 g rozpuštěné Hery máslová příchuť

250 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

Postup:

Připravte si kuchyňského robota nebo mixér se šlehací metlou. Do mísy dejte bílky a vyšlehejte tuhý sníh. Přendejte do jiné velké mísy na těsto. Do šlehací mísy dejte žloutky a cukr. Šlehejte na vysoké otáčky. Po chvilce přidejte horkou vodu a šlehejte nejdříve zvolna a později opět přidejte rychlost. Vyšlehejte krémovitou hmotu. Přidejte rozpuštěnou Heru. Do mísy s bílkovým sněhem přidejte opatrně žloutkovou směs. Vedle v míse smíchejte mouku s práškem do pečiva. A po částech přisypávejte do mísy na těsto. Opatrně míchejte, až vznikne těsto bez hrudek. Dávkujte do formiček na minibábovky. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C cca 15 minut. Nechejte mírně vychladnout, vyklopte a zdobte podle chuti. Můžete je polít čokoládou, posypat nasekanými ořechy, čokoládou, cukrářským zdobením nebo ozdobit čerstvým ovocem.