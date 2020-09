Bábovka i koláč s hruškami aneb zkuste skvělé recepty s kefírem a podmáslím

Ovocné muffiny, nebo raději koláč s ořechy? Máme pro vás obojí! Pokud vás honí chuť na sladké jako nás, vyzkoušejte lehké a šťavnaté dobroty z nejrůznějšího ovoce, které vám zpříjemní začátek školního roku.

Broskvová buchta s kokosem

POTŘEBUJETE (na 1 dortovou formu):

160 g polohrubé mouky

1 balíček prášku do pečiva

100 g strouhaného kokosu

2 vejce

70 g másla

100 ml mléka

150 ml podmáslí

90 g krupicového nebo hnědého třtinového cukru

špetku soli

4 větší broskve

tuk na vymazání formy

hrubou mouku nebo strouhaný kokos na vysypání formy

POSTUP:

Máslo pozvolna rozehřejte na mírném ohni a odstavte. Broskve omyjte, osušte, rozkrojte na osminky a zbavte pecek. Vejce rozklepněte do mísy, smíchejte s cukrem a špetkou soli a vyšlehejte do pěny. Pak postupně přilévejte mléko, podmáslí, rozpuštěné máslo a přidávejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a strouhaný kokos. Zlehka vymíchejte.

Dortovou formu vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou nebo strouhaným kokosem. Polovinu těsta vlijte do formy a hustě ji poklaďte osminkami broskví. Na broskve pak nalijte druhou polovinu těsta. Buchtu pečte v dobře předehřáté troubě při 170 °C asi 35 minut.

Kefírové lívance s borůvkami

POTŘEBUJETE (na asi 25 lívanců):

1,5 hrnku polohrubé mouky

350 ml podmáslí nebo kefíru

2 vejce

1,5 lžičky prášku do pečiva nebo jedlé sody

1 až 2 lžičky třtinového cukru

špetku soli

čerstvé borůvky nebo borůvkový džem

agávový nebo javorový sirup

olej na smažení

POSTUP:

Vejce rozklepněte a žloutky oddělte od bílků. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Kefír nebo podmáslí rozkvedlejte se žloutky a třtinovým cukrem, pak postupně po lžících přisypávejte prosátou polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva nebo jedlou sodou. Nakonec zlehka vmíchejte sníh. Těsto nechte alespoň 10 minut odpočinout, pak smažte lívance na rozpáleném oleji z obou stran dozlatova. Hotové odkládejte na papírovou utěrku, aby se vsákl přebytečný tuk.

Podávejte lívance přelité sirupem a s čerstvými borůvkami nebo rozvarem. Připravíte ho tak, že borůvky nasypete do kastrolku, přidáte podle chuti trochu cukru a hmotu necháte krátce a za stálého míchání přejít varem.

Koláč s hruškami a lískovými oříšky

POTŘEBUJETE (na 1 kulatou koláčovou formu):

220 g polohrubé mouky

150 g moučkového cukru

150 ml podmáslí

4 vejce

3 lžičky prášku do pečiva

2 lžičky mleté skořice

2 lžíce studené vody

2 lžíce oleje

2 větší masité hrušky

hrst nasekaných lískových oříšků

tuk na vymazání a hrubou mouku na vysypání formy

POSTUP:

Hrušky omyjte pod studenou vodou, osušte je, zbavte stopek a „bubáků“ a rozkrojte na poloviny. Vejce rozklepněte a žloutky oddělte od bílků. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Žloutky vymíchejte s prosátým moučkovým cukrem, pak přidejte vodu, olej a podmáslí. Za stálého míchání přisypávejte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a mletou skořicí. Nakonec do těsta velmi zlehka přimíchejte bílkový sníh.

Kulatou koláčovou formu vymažte tukem a vysypejte ji hrubou moukou, těsto nalijte do formy a navrch rozložte poloviny hrušek. Posypejte sekanými lískovými oříšky a vložte do trouby předehřáté na 175 °C. Pečte asi 40 minut.

Muffiny s bílou čokoládou a malinami

POTŘEBUJETE (na 12 kousků):

280 g polohrubé mouky

230 ml podmáslí

150 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

130 g másla

60 g bílé čokolády

3 lžičky prášku do pečiva

1 vejce

špetku soli

150 g malin

1 balíček vanilkového cukru

POSTUP:

Vejce rozšlehejte s krupicovým a vanilkovým cukrem a špetkou soli do pěny. Máslo rozehřejte na mírném plameni a nechte částečně zchladnout. Pak ho přilijte společně s podmáslím k rozšlehanému vejci, vmíchejte polohrubou mouku s práškem do pečiva a nahrubo nastrouhanou bílou čokoládou. Vymíchejte dohladka a nakonec velmi opatrně přimíchejte čerstvé maliny.

Těsto rozdělte pomocí lžíce do košíčků na muffiny (použít můžete také teflonovou formu) a pečte v dobře vyhřáté troubě při 180 °C 15 až 20 minut.

Nadýchaná bábovka

POTŘEBUJETE (na 1 bábovku):

350 g polohrubé mouky

2 vejce

300 g cukru krupice

5 lžic oleje

500 ml kefíru

1 lžičku mleté skořice

2 lžičky prášku do pečiva nebo jedlé sody

tuk na vymazání a hrubou mouku na vysypání formy

POSTUP:

Vejce rozklepněte a vyšlehejte ho spolu s krupicovým cukrem do pěny, aby se tvořily bubliny. Pak postupně přidávejte olej, polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva nebo jedlou sodou a mletou skořicí a nakonec vmíchejte kefír. Formu na bábovku vymažte máslem nebo olejem, vysypejte hrubou moukou a připravené těsto do ní vlijte.

Pečte v troubě předehřáté na 175 °C zhruba 45 minut. Zda je bábovka upečená, poznáte tak, že do jejího středu zapíchnete špejli. Pokud na ní neulpí kousky těsta, máte hotovo.

Hrnkové řezy se švestkami

POTŘEBUJETE (na 1 plech):

2,5 hrnku polohrubé mouky

1 balíček prášku do pečiva

1,5 hrnku moučkového cukru

1 hrnek mléka

5 lžic oleje

200 ml kefíru

2 vejce

špetku soli

čerstvé švestky

tuk na vymazání plechu

hrubou mouku nebo strouhanku na vysypání plechu

POSTUP:

Švestky omyjte pod studenou tekoucí vodou a osušte, pak je rozkrájejte na poloviny a odstraňte pecky. Polohrubou mouku prosejte do mísy a promíchejte s práškem do pečiva a špetkou soli. Přidejte prosátý moučkový cukr, rozklepnutá vejce, mléko, kefír a olej a vymíchejte hladké těsto na koláč.

Obdélníkový plech na pečení vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou nebo strouhankou. Těsto vlijte na plech a poklaďte ho půlkami švestek. Pečte asi 35 minut při 180 °C v dobře rozpálené troubě. Řezy můžete ještě vylepšit drobenkou, kterou připravíte z 1 hrnku hrubé mouky, 1/2 hrnku cukru krupice a 4 lžic másla.