Bahenní maska je zázračný lék pro pleť: Jak a kdy ji použít?

Existují různé typy bahenních masek, ze kterých můžete vybírat podle toho, jaký problém aktuálně řešíte nebo jakého výsledku chcete dosáhnout. Můžete ji použít až třikrát týdně, vždy však dbejte na to, aby pleť byla předem řádně vyčištěna. Masku nanášejte v tenké vrstvě a jemně vmasírujte. Poté nechte zhruba patnáct minut působit do úplného zaschnutí. Následně opláchněte vodou.

Doma, nebo ve wellness?

Nechcete-li spoléhat sama na sebe a ráda si dopřejete odbornou péči, zajděte si do kosmetického salónu nebo wellness, kde vám bahenní masku udělají profesionálky. A co víc, můžete si zde vychutnat bahenní zábal pro celé tělo a dokonce i pro vlasy! V opačném případě stačí zajít do drogerie, parfumerie či lékárny a koupit si už hotovou masku, kterou jen nanesete na obličej. Bahenní masky existují také v sypké podobě, jako například marocký jíl, který smícháte s vodou v poměru 1:2 a nanesete nejen na obličej, ale i na celé tělo, necháte působit a poté omyjete vodou.