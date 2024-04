Ideální boty na jaro jsou balerínky: Našli jsme vám ty nejhezčí na sezónu 2024. GALERIE

Jednou ze stálic jarního botníku jsou rozhodně balerínky. Nějakou dobu o nich sice nebylo příliš slyšet, s o to větší razancí se ale letos opět hlásí o slovo. Tento kousek totiž z módy jen tak nevyjde!

Téměř vše, co se týká módy, se dříve či později v nejrůznějších obměnách vrací do módy. Letos mimo jiné zažívají velké obrození balerínky, které ženy prostě milují. Snadno se nazouvají, dají se sladit se sukní i s džínami, a navíc působí mladistvě. Pravda, na dlouhé procházky se úplně nehodí, ale to od nich asi ani nikdo nečeká.

K čemu balerínky letos nosit?

V prvé řadě si vyberte takové balerínky, které nejlépe sedí vašemu vkusu a stylu. Pokud tápete, nic nezkazíte klasickým černým párem, který může být ozdobený sponou, řetízkem či mašlí. Nosí se hladká i perforovaná kůže, hezky vypadá semiš, ale i satén. A hitem letošního jara jsou pak balerínky s přezkami ve stylu bot Mary Jane.

Do aprílových přeháněk se romantický styl úplně nehodí, v případě balerínek to však nevadí. Nebojte se je obout k obyčejným džínám a jednobarevnému bavlněnému tričku. Pak už stačí jen elegantní trenčkot a ležérní outfit je na světě. Naopak jakmile vysvitne slunko, je načase ukázat trochu ženskosti a balerínky si vzít k něžné saténové sukni a svetříku.

I když možná máte pocit, že ponožky do balerínek nepatří, a třeba i proto je příliš nenosíte, protože vám v nich bývá zima, letos se přesvědčíte o opaku. Nebojte se vyšších ponožek a rozhodně nemějte strach je přiznat. Lehce shrnuté vroubkované ponožky v balerínkách v kombinaci s kratší sukní totiž letos budou opravdovým hitem!

Ne vše je ale ve spojitosti s balerínkami povoleno, i u nich se totiž můžete dopustit módního faux pas. A to například ve chvíli, kdy si k nim oblečete prodloužené džíny, které se kolem kotníků krabatí a taháte je po zemi. Kombinace minimalistické boty a přebytečné látky u kotníku může způsobit, že vaše nohy budou vypadat kratší a váš celkový vzhled bude zanedbaný.

