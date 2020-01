Banánové mlsání: 4 recepty na lahodné moučníky. Cheesecake i chlebíček

Banánový chlebíček s čokoládou

Doba přípravy 10 minut, doba pečení 1 hodina

POTŘEBUJETE

(na 1 chlebíčkovou formu)

4 rozmačkané banány

150 g hladké mouky

100 g polohrubé mouky

100 g změklého másla

150 g krupicového cukru

2 vejce

1 lžičku sody

1 lžičku prášku do pečiva

1 lžičku skořice

100 g čokolády

100 g oříšků

špetku soli



POSTUP:

Smíchejte mouky, cukr, sodu, prášek do pečiva, sůl a skořici. V jiné míse rozmačkejte banány s máslem a vejci. Smíchejte vše dohromady a přidejte nahrubo nalámanou čokoládu a oříšky. Pečte ve chlebíčkové formě na 180 °C asi 60 minut.



Náš tip: Můžete také udělat světlý chlebíček tak, že do těsta nedáte čokoládu.