BÁRA (42): Chci pracovat, ale pořád se s manželem kvůli tomu hádáme

Bára má život, který jí leckterá jiná žena může závidět. Přesto má pocit, že žije ve zlaté kleci, a ráda by to změnila. Manžel ale o jejím návratu do práce nechce ani slyšet. Co s tím?