Bára Nesvadbová: Krásu si udržuji falešným zpíváním a milováním v peřinách

Mám kouzelnou kadeřnici, Nikolu Pavlíčkovou, je jediná v celé Praze, která vážně umí barvy. Nespálí mi vlasy. Jednou za tři měsíce dostanu silný regenerační zábal, který doplní vše potřebné do vlasů. Pokud mám focení a rozhovory a vlasy by mohly “dostat zabrat”, tak děláme zábaly častěji. A díky tomu, že doma používám hydratační šampon a kondicionér od značky J Beverly Hills, tak vlastně pokračuji v profesionální péči.

Milování v peřinách

Upřímně, nepodstupuji žádné kosmetické procedury, ať už doma, nebo v kosmetických salonech, či na estetických klinikách. Mě to hrozně nudí. A jak máme Be Charity fond, vážím každou korunu, zda ji věnovat fondu, nebo na pozlátko. Mnohem raději si jdu falešně zpívat do lesa nebo se milovat do peřin. Nerada ztrácím čas.