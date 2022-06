Barbora je už od mládí závislá na sexu. Z počátku to s manželem takto nevnímali a užívali si častý milostný kontakt. S přibývajícím věkem však Bářin manžel ztratil jiskru a chuť se několikrát denně milovat. Kvůli častým konfliktům proto navštívili partnerskou poradnu a Bářina závislost na sexu vyšla plně najevo.

Milence nechci

Sedím v kavárně nad svou dnešní čtvrtou dávkou kofeinu a v duchu si přehrávám můj poslední sex. Bylo to dokonalé jako vždy. Možná trochu moc rychlé, ale zato vášnivé. Ani mě už nepřekvapuje, že přemýšlím o něčem, co se odehrálo před pěti hodinami a mám chuť zažít to znovu.

Kdybych nebyla vdaná, svedu toho mladého fešáka za barem a rozdám si to s ním třeba ve skladu. Můj manžel je ale pro mě jediný. Jsem a budu mu vždy věrná. A to je možná náš kámen úrazu.

Sex miluji. Už když jsme spolu chodili, spali jsme spolu každý den. Někdy i vícekrát denně. Manželovi to tenkrát vyhovovalo a moc si pochvaloval, jak náruživou partnerku má. Jeho kamarádi si prý o něčem takovém mohli jenom nechat zdát.

Závislost na sexu existuje i u žen

V našem vztahu byl sex vždy důležitý a bez něj bychom spolu asi nemohli být. Když manžel neměl náladu, musela jsem ho svádět a uhánět, aby mě uspokojil. Ne vždy se mi to podařilo a v tu chvíli začaly naše drobné spory, které právě pramenily z toho, že jsem se nedočkala sexu.

S přibývajícím věkem se manželova náruživost začala ještě více snižovat. Můj apetit však zůstal stejný a nejraději bych se milovala i několikrát denně. Věk pro mě není překážkou. Protože byly naše neshody ohledně sexu častější, museli jsme to začít nějak řešit. Po několika sezeních v partnerské poradně jsme dospěli k názoru, že jsem na sexu závislá. Je to pro mě jako droga – když ho nemám, jsem nervózní a jdu do konfliktu.

Příznaky závislosti

Najednou mi to začalo všechno dávat smysl. Závislost na sexu mě doprovází celý život. Pro manžela to byla zpočátku zábava, ale nyní je mu to na obtíž. Milujeme se čtyřikrát týdně, a to většinou z mojí iniciativy. Po sexu jsme oba šťastní a spokojení, ale nepřipadá v úvahu, abych za několik hodin chtěla po manželovi další kolo.

Když jsem brzy po sexu opět moc roztoužená, ukájím se sama. Musím se hodně ovládat, abych manžela znovu netlačila do styku. Nechci se zbytečně hádat, když vím, že on po mě tak brzy toužit nebude.

Na doporučení naší terapeutky jsem se pokusila vrhnout svou energii do něčeho jiného. Běh ani plavání mě neuspokojilo. Nejsem ten typ člověka, který by měl rád fyzickou aktivitu. Pokud se tedy nejedená o sex, to se pak snažím podat maximální tělesný výkon. Navrhovala také třeba kreslení, zpěv, prostě něco tvořivého, ale na to já také nejsem.

Začala jsem tedy vysedávat po kavárnách a sledovat lidi. Snažím se úplně vypnout mozek a nemyslet na svou závislost. Občas si vezmu i nějakou knížku nebo časopis a nemyslím na sex. Prostě jen tak sedím, popíjím v klidu kávu a pozoruji lidi, kteří se kolem mihotají jako mravenci.

Je to jako nemoc

Je to pro mě ale někdy moc těžké, třeba jako dnes. Ani čtvrté lungo mě nedokáže zbavit myšlenek na sex. Hlavou mi běhá, kde všude bych se tady s manželem mohla milovat a jaké by to asi bylo. Myslela jsem si, že svou závislost na sexu nahradím jinou vášní, ale nejde mi to.

Kamarádka mi poradila, abych si našla nějakého milence nebo chlapy klidně střídala. Měla bych prý doma klid a byla bych v pohodě a pravidelně uspokojená. Svědomí mě ale nepustí. Nedovedu si představit, že bych manžela s někým podvedla.

Vím, že jsem závislá na sexu. Na sexu s mým manželem, protože kdyby to bylo jinak, dokážu se vyspat s každým. Já to tak ale nemám a to je možná náš největší problém. Pořád naléhám na manžela, to on je moje droga. Droga, kterou potřebuji, ať jsem, kde jsem.

A jak to bude do budoucna? Až mi bude sedmdesát? Nevím a raději na to nemyslím. Možná se svojí závislosti na sexu zbavím s příchodem menopauzy. A možná taky ne a ještě jako důchodkyně budu neustále svého manžela honit do postele.