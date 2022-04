Barbra Streisand slaví 80: Zažila smrt otce a bití, ale i pravou lásku trvající dodnes

Odpověď našla záhy. Byl to zpěv. Když zpívala, všichni věnovali pozornost jen jí. Začala snít o umělecké dráze, později hlídala děti, aby mohla získat stipendium na hereckou školu. Poté, co absolvovala střední školu, věděla, že se musí co nejdříve dostat z domu bez lásky a pokračovat v kariéře. Přestěhovala se přes Brooklynský most rovnou na Manhattan, aby se jí mohla věnovat naplno. Bylo jí pouhých devatenáct, když se její sen splnil.

Druhá šance na lásku

V roce 1997 potkala herce Jamese Brolina a o rok později se vdala podruhé. Pár spolu žije dodnes, což si považuje především James. Na adresu své ženy řekl: „V době covidu jsem pozoroval, kolika lidem krachlo manželství. My se s Barbrou do sebe ale znovu zamilovali, byli jsme na sobě přilepení doslova každý den. A fungovalo to! Ani jeden z nás nevydrží po hádce dlouho trucovat, navíc spolu o všem mluvíme. To je náš recept na šťastné manželství.“ Jaký dárek má pro svou ženu k osmdesátinám, to nevíme. Talentované hvězdě ale možná po všech životních peripetiích, ale i úspěších, kterých dosáhla, stačí už „pouze“ manželova neutuchající láska…