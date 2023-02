Barevná céčka: Fenomén, jenž zachvátil 80. léta. Fungoval jako platidlo i doplněk

Céčková horečka

První zmínky o céčkách sahají až do 60. let minulého století. Tehdy se plastové výlisky měly stát součástí prudce moderních outfitů, a pospojované kousky měly sloužit jako pásky k minisukním. Tento módní hit ale neuspěl, a tak se formy v továrnách uložily do skladu, kde se na ně deset let prášilo. Pak ale přišla jejich druhá šance. V 70. letech se jako dekorace v domácnostech začaly objevovat nerůznější perličkové či korálkové závěsy, které oddělovaly místnosti místo dveří, a céčka tak našla svoje nové využití. Ani tentokrát o ně ale nebyl velký zájem.

Jak se céčka dostala k dětem, u kterých konečně slavila obrovský úspěch, není přesně známo, pamětníci se však domnívají, že cesta vedla přes popelnice a smetiště, kam lidé nechtěné závěsy vyhazovali, a děti je postupně nacházely. V tu chvíli se o céčka strhnul takový zájem, že se na ně stály fronty, a kšeftovali s nimi dokonce i dospělí, kteří chtěli potěšit své ratolesti. Začala skutečná céčková horečka a céčka se přiřadila k ostatním oblíbeným hračkám generace Husákových dětí.

Jaké retro poklady můžete najít na půdě? Podívejte se na video: