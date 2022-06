Bariatrie pomůže zhubnout, ale tato operace není pro každého

K léčbě obezity se běžně používá dieta a fyzická aktivita. Těžším případům napomáhá psychoterapie, případně doplněná farmakoterapií. Profesor Jiří Svačina, autor knihy Obezitologie a teorie metabolického syndromu, vysvětluje , že dieta, pohyb i farmakologie za posledních padesát let doznaly obrovských úspěchů. Nejsou ale úspěšné při léčbě všech obézních lidí. Pokud tedy nepomohou, v případně extrémní obezity existují možnosti chirurgického řešení, kterým se říká bariatrie neboli bariatrická chirurgie. Ta je podle odborníků nejefektivnější pro léčbu extrémní obezity ve spojení s cukrovkou 2. typu.

Tato metoda se používá od 80. let minulého století a od roku 1993 se provádí laparoskopicky. Bandáž žaludku spočívá v tom, že se kolem horní části žaludku umístí silikonový kroužek, který brání tomu, abyste snědli velké porce jídla, a zároveň způsobí, že se budete cítit nasycení i po menších porcích jídla.

Získat lékařské „požehnání“ k operaci není tak snadné. Nadváha, tedy jen několik kilogramů nad ideální váhu, není důvodem k pozitivní indikaci. Operativní léčba obezity má totiž svá pravidla a lze ji podstoupit jedině tehdy, když má dotyčný BMI nad 40 či nad 35 (při závažných komplikacích lze provést i s nižším BMI, ale poslední slovo mají vždy lékaři), a to v případě, že selhaly všechny konzervativní metody.

Operací to nekončí…

Po operaci můžete očekávat i nepříjemné chvíle, kdy můžete zvracet, ale to by mělo po čase odeznít. Každopádně je po operaci nutná dietní edukace a psychologická podpora. Operace totiž není „doživotní“ záruka štíhlosti. „Musíte po ní totiž změnit životní styl a dodržovat doporučená pravidla, zejména pokud se týká jídelníčku. Jinak by se efekt operace brzy ztratil,“ vysvětluje Iva Málková ze STOBu. Odborníci z této organizace doporučují začít se změnou životního stylu, s tělesnou aktivitou a změnou jídelníčku ještě před operací. Důležité je jíst pravidelně, pomalu a v klidu, dodržovat pitný režim a hlídat si přijímané živiny ve stravě. Jakmile po operaci začnete ubývat na váze, mohou se také upravit jiná předchozí chronická onemocnění, jako je zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak či glykémie.