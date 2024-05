Barva hrnečku, z něhož pijete kávu, ovlivní její chuť! Vyzkoušejte to sami!

Určitě z vlastní zkušenosti víte, že každá barva působí jinak na psychiku. Překvapivě však má i své vlastní chuťové dispozice. Ne nadarmo se například říká, že do kuchyně by neměla přijít modrá, protože potlačuje chuť k jídlu. Přečtěte si, jak která barva hrnečku dokáže pocitově ovlivnit chuť kávy. Vyzkoušíte to?