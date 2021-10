Barva, kterou si vyberete, předpoví vaši budoucnost! Zjistěte, co vás čeká

Barvy prozradí hodně o vaší povaze, osobnostních rysech, ale překvapivě i o vaší budoucnosti. Pokud nebudete dlouho přemýšlet a necháte vaše nevědomí, aby si spontánně vybralo barvu z úvodního obrázku, získáte hlubší vhled do své psychiky a přirozených instinktů. Podívejte se na úvodní obrázek na všechny barvy (pro zvětšení na něj klikněte) a řiďte se tím, co vám říká vaše intuice. Zaměřte se i na konkrétní odstín, tedy například nejen oranžová, ale líbí se vám sytě oranžová, nebo naopak světlá? Či něco mezi? Který odstín vás nejvíc přitahuje?

Vybrali jste si oranžovou? Lidé, které přitahuje oranžová barva, si užívají okázalosti a oceňují pozornost. Jsou to vřelé osobnosti, které chtějí zůstat v rovnováze (oranžová je kombinace červené a žluté), ale zároveň hledají nové příležitosti. Oceňují svůj domov, ale baví je objevovat nové horizonty. Mají rádi zázemí, ale i vzrušení. Někdy mohou ale trpět nervozitou. Oranžová 1: Oranžová je teplá barva, ale pozor, abyste se nespálili. Pokud existuje dobrodružství, o kterém jste přemýšleli, asi byste to měli zkusit, ale opatrně. Jste dobrodružné a svobodomyslné povahy, ale máte rozum. Vaše budoucnost vypadá růžově, pokud se nepokusíte letět až moc blízko slunce. Oranžová 2: Tmavě oranžová může symbolizovat nedůvěru a podvod. Možná je ve vašem životě někdo, kdo přináší spoustu zábavy a radosti (což se vám líbí), ale taky je v něm něco, čemu nevěříte. Buďte opatrní, aby vás nenavedl na nebezpečnou cestu. Můžete se bavit, ale tak, abyste nezašli moc daleko. Oranžová 3: Existuje něco ve vašem zdraví, co vás trápí. Oranžová symbolizuje vitalitu a wellness. Radosti z vašeho života začaly mizet, protože se trápíte. Nevzdávejte se zábavy a dobrodružství, ale dokud vaše zdravotní starosti nezmizí, buďte raději v klidu a starejte se hlavně o sebe. Oranžová 4: Opravdu milujete zábavu a vzrušení, ale v poslední době toho bylo až moc. Toužíte po klidu, tak si ho dopřejte. Pokud budete pokračovat v hledání klidnější cesty, zbavíte se stresu a starostí, kterých se nějak moc nakupilo. Zaměřte se na sebe!

Vybrali jste si žlutou? Žlutá znamená štěstí, radost, sluneční svit, ale věděli jste, že je to taky znamení intelektu a zdraví? Je to rozhodně odvážná a někdy až pobuřující barva, zároveň hlavní symbol zdraví – zažloutnutí kůže a očí určitě není pozitivním signálem. Žlutá může taky naznačovat nestabilitu. Je to zároveň jedna z nejdynamičtějších barev duhy. Ne vždy přináší žlutá štěstí, tak pozor. Žlutá 1: Jste důvěryhodný člověk, ať už to víte, nebo ne. Vybrali jste si tento odstín, pak je jasné, že jste silně motivovaní k úspěchu a za každou cenu ho chcete dosáhnout. Přestože se vám mohou do cesty dostat překážky, nikdy se nevzdáte. Máte silného ducha, který vám v tom pomůže. Žlutá 2: Máte v sobě nějaké zvláštní tajemství, které tlumí vaše schopnosti. Odstraňte ho ze svého života co nejdřív. Osvobodíte se a dosáhnete toho, po čem toužíte. Žlutá 3: Pravděpodobně máte pocit, že jste vyčerpali polovinu svých schopností a nic. Někdy jste tak trochu „mimo". Toužíte po klidu, možná po dovolené u moře nebo někde v posteli se snídaní. Je v pořádku si odpočinout, ale když se budete cítit až moc unavení, vyhledejte raději lékaře, aby vás prohlédl. Žlutá 4: Ujistěte se, že se neobklopujete lidmi, kteří z vás vysávají energii a odhodlání. Existují totiž energetičtí upíři, a právě na vás si rádi smlsnou. Pokud máte pocit, že motivace a radost nějak ubývají, hledejte novou energii v externích zdrojích. Nebo zkuste něco, co jste ještě nikdy nezkusili, abyste si dobili baterky.

Vybrali jste zelenou? Zelená barva symbolizuje závist, žárlivost a chamtivost. Výběr zelené ale nemusí nutně znamenat, že jste materialističtí. Možná ano, ale ne nutně. Zelená je taky symbolem přírody, plodnosti a rovnováhy. Je kombinací modré a žluté, a může být tedy krásně harmonická. Zelená nám radí, abychom šli dopředu a rostli stejně jako rostliny. Zelená 1: Obecně jste spokojení s tím, kde se právě teď nacházíte. Existují zároveň věci, které byste neměli rádi? Samozřejmě. Ovšem ve vašem životě je obvykle vše dobře vyvážené, takže jste v harmonii. Jste schopní i riskovat. Nedovolte, aby vás vaše vnitřní žlutá část brzdila v rozmachu. Trochu divokosti vám přijde vhod. Zelená 2: Hledáte něco nového a zajímavého. Možná je to další dítě, zvíře, kotě nebo štěně. Pokud vám právě tohle současný životní styl nedovolí, pořiďte si aspoň novou kytku, která oživí váš byt. Chcete zhubnout? Uvědomte si, že vaše podvědomí vám říká, že byste to měli udělat. Nebo zlepšete něco jiného, vybavení bytu, naučte se nový jazyk, investujte do rozvoje. Zelená 3: Hledáte onu příslovečnou olivovou ratolest. Toužíte po míru, klidu. Obecně jste velmi harmonický člověk, ale něco nebo někdo vás zbavuje rovnováhy. Jestli už víte, co nebo kdo to je, snažte se vydat ze sebe jen tolik energie, kolik je nutné. Pozor na to, abyste nezanedbávali věci ve svém životě, které vám přinášejí radost a vyrovnanost. Zelená 4: Pracovali jste velmi tvrdě, abyste se dostali tam, kde jste. I když nejste ještě tak daleko, jak jste doufali, vy víte, že se tam dostanete. Ať už se to týká vaší profese nebo zdravotního stavu, možná jste obětovali příliš mnoho, abyste dosáhli součásných výsledků. Začněte podnikat kroky k tomu, abyste dokázali ocenit i menší věci v životě. Začněte tím, že si spoustu věcí ulehčíte a začnete se více soustředit.

Vybrali jste červenou? Červená je vášeň, a to nejen v erotickém slova smyslu. Je to barva nebezpečí, ohně a krve. Může symbolizovat boj a válku, což ale pro vás nemusí být špatné. Pro někoho to je naopak pozitivní, pro někoho negativní. Červená barva je taky známkou vysoké viditelnosti. Pokud si na sebe obléknete červenou, naznačuje to naléhavou touhu na sebe upozornit. Červená 1: Jestli vás na první pohled přitáhl tento odstín červené, pak hledáte vzrušení a potřebujete podpořit metabolismus. Vzrušení je hlavní součástí vaší identity, ale začněte být opatrnější. Máte tendenci jednat na základě impulzivity a následky vás mnohdy překvapí. Neztrácejte svou sílu, ale je načase trochu přemýšlet, abyste neutrpěli ztráty (v peněžence nebo vztazích). Červená 2: Jste hluboce milující člověk a vyhledáváte lásku. Možná vás tahle barva přitáhla, protože toužíte po určitém množství vitality nebo života, které vám chybějí. Chybí vám vášeň, která možná zmizela. Je na vás, abyste znova zapálili oheň tím, že vyjádříte svoje pocity. Červená 3: Řekl vám už někdo, že jednáte pasivně agresivně? Když po vás někdo něco chce, vyhýbáte se konfrontaci a svůj odpor a nesouhlas dáváte najevo nečinností, ignorováním přání druhých. Dost často vás popadne zuřivost, která je výrazem vaší bezmocnosti. Nedovolte, aby vás tyhle pocity přemohly pokaždé. Váš cíl pak může být ztracen. Když už dáte najevo svůj vztek, snažte se, aby to proběhlo pokud možno kultivovaně, aby vás nikdo neobvinil z toho, že nejste zdvořilí či slušní. Červená 4: Jste připraveni na bitvu a dobrá zpráva je, že vyhrajete – bez ohledu na cenu. Ať už je to vaše práce, rodina, legální bitvy, zdraví – máte dost odhodlání a vy tuhle válku vyhrajete. Cílem je zůstat stabilní a neztratit rozvahu.

Vybrali jste černou nebo bílou? Pokud si myslíte, že černá symbolizuje jen to špatné a bílá je dobrá, jste na omylu. Je to mnohem složitější. Černá taky označuje autoritu, sílu, eleganci, formálnost. Je to taky symbol zármutku, ale taky útěchy. Skvěle ladí s ostatními barvami. Bílá naznačuje panenství, čistotu a svátost, ale taky chlad a nemoci a nemocnice. Černá 1: Na černé je skvělé to, že se dobře páruje s jinými barvami. Pokud jste si vybrali tenhle odstín, jste silní, spolehliví a královští. Možná máte tendenci oceňovat v životě tajemnější věci, ale stále si potrpíte na formalitu a stabilitu. Pokud cítíte nudu, je načase hledat něco nového nebo někoho nového, ideálně toho, kdo si vybral červenou nebo žlutou – ti dodají vašemu životu potřebný elán. Černá 2: Spíše šedý odstín černé má někdy negativní význam. Je bez jasu a vitality, ale nemusí to tak být. Naučte se cenit si toho, že jste elegantní a stabilní. Určitě nepatříte k divochům ani nedáváte najevo svou spontánnost, ale berte to jako kompliment. Dívejte se na svou tendenci k šedé s hrdostí a vědomím, že takhle vás lidé vidí. Bílá 3: Východní kultury vnímají bílou jako symbol smrti, zatímco západní jako znamení života. Pokud jste si vybrali tento odstín, možná trávíte příliš spoustu času přemýšlením o tématech, jako jsou smrt a smysl vašeho života. Možná si ani nejste jistí, jak máte se svým životem naložit. Netrapte se tolik a starosti nechte stranou. Méně myslete, více jednejte. Bílá 4: Toužíte po maximální jednoduchosti. Užíváte si čisté povrchy, bílé stěny a čistotu obecně. Jste důležitou osobou v životech mnoha lidí, ale nezapomeňte myslet taky na sebe. Mohli byste skončit izolovaní, pokud do svého života nenecháte vstoupit barvy jiných lidí. Kromě toho, kolik barev ladí s bílou? Vlastně všechny. Život pak bude víc rozmanitý.

Vybrali jste modrou? Jistě, modrá je symbolem klidu a hloubky, ale symbolizuje taky oblohu a moře. Modrá je barva dobrodružství. Obecně je považovaná za mužskou a silnou barvu, která představuje upřímnost, důvěryhodnost, moudrost a klid. Zatímco červená je barva války, modrá je barva spojená s racionálními argumenty. Modrá 1: Hledáte pilíře síly. Možná jste už tuto podporu hledali kolem vás, ale síla je ve vás samotných. Stejně tak i mír. Pokud tedy máte pocit, že žijete jak na rozbouřeném moři, hledejte způsoby, jak proniknout dovnitř sebe sama a najít klid. Možná vám pomůže meditace, terapie, modlitby nebo chvilka o samotě. Modrá 2: Klid a mír jsou pozitivní věci, ale stejně jako zuřící oceán vás může i přílišný klid proměnit v letargickou či depresivní bytost. Na tichém a stabilním životě není nic špatného, ale může to vést brzo k nudě. Pokud jste upadli do rut

Vybrali jste růžovou? Růžová je nejčastěji spojená s ženskou energií, ale tak to vůbec nemusí být. Osoba, která si vybrala růžovou, je vášnivá, laskavá a veselá. Čím světlejší je růžová, tím klidnější jste člověk. Růžová 1: Pokračujte v hledání lásky. Jste šťastný, pozitivní člověk, vděčný za to, co máte, ale víte taky dobře, co chcete. Možná hledáte romantickou lásku, a i když je kolem vás dost vstřícných lidí, kteří vám vyjadřují zájem, pořád cítíte prázdnotu. Problém je v tom, že na tuhle náklonnost nemůžete jen apaticky čekat. Růžová je odstín odvážné a ambiciózní červené, musíte udělat první krok! Růžová 2: Hledáte zvýšenou pozitivitu a klid. Hledáte taky mír a dětskou nevinnost, která už se zřejmě vytratila. Je čas čelit tomu, že svět není dokonalý a nebude, ale vy tomu můžete pomoci. Jděte ven a udělejte pro někoho něco hezkého. Výhody přijdou hned a díky tomu dostanete totéž zpět. Růžová 3: Úcta, po které toužíte, je už na cestě. Oceňujte radost, ale usilujte o to, abyste se k ní chovali s úctou. Pokud je ve vašem životě někdo, jehož nezralost vám brání v naplnění všeho, co chcete dokázat, je načase dát mu to vědět. Pokud někdo nerespektujte váš názor, pak se s ním rozlučte. Růžová 4: Lidé vás pravděpodobně vnímají jako velice zábavného člověka. Máte rádi život a nebojíte se riskovat. Jedinou nevýhodou je, že vás někdy lidé neberou vážně. Důležité je oddělit hru od práce. Být asertivní a říkat to, co si myslíte. Test osobnosti: Co o nás prozradí náš vánoční stromeček? 11 Sledujete nejnovější trendy? Snažíte se, aby i váš vánoční stromeček…